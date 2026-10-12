ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、スタディオ・オリンピコで行われるUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第2節、レアル・マドリーとの注目の一戦に向けてチームを準備している。ローマはリーグフェーズ初戦でフェネルバフチェと敵地で苦戦の末に1-1で引き分け、欧州王者をホームに迎える。

ローマはこの重要な一戦を、正GKミレ・スヴィラル抜きで戦わなければならない。スヴィラルは疲労骨折により、1カ月の離脱を余儀なくされる。

守備面で痛手を負ったものの、ガスペリーニ監督は強豪相手にチームの力を試すことを楽しみにしている。