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ライブ
imago-sport-1084378321.jpgLaPresse
Alvino Hanafi
翻訳者：

「驚異的な王者だ！」ガスペリーニ、ローマとの対決を前にレアル・マドリーを絶賛

ローマ
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
ローマ 対 レアル・マドリー
レアル・マドリー
UEFAチャンピオンズリーグ

ASローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、スタディオ・オリンピコでのチャンピオンズリーグ、レアル・マドリー戦を前に、相手を欧州屈指の強豪と称賛した。イタリア人指揮官は前任のジョゼ・モウリーニョ監督にも言及しつつ、自身のチームは独自の進化を遂げていると強調した。

  • ガスペリーニ監督、レアル・マドリーを迎えるローマの準備を進める

    ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、スタディオ・オリンピコで行われるUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第2節、レアル・マドリーとの注目の一戦に向けてチームを準備している。ローマはリーグフェーズ初戦でフェネルバフチェと敵地で苦戦の末に1-1で引き分け、欧州王者をホームに迎える。

    ローマはこの重要な一戦を、正GKミレ・スヴィラル抜きで戦わなければならない。スヴィラルは疲労骨折により、1カ月の離脱を余儀なくされる。

    守備面で痛手を負ったものの、ガスペリーニ監督は強豪相手にチームの力を試すことを楽しみにしている。

  • imago-sport-1039239769.jpgIPA Sport

    欧州王者とモウリーニョのレガシーへの敬意

    ミッドウィークの対戦を前に、ガスペリーニ監督はレアル・マドリーを絶賛し、元ローマ監督のジョゼ・モウリーニョが今も人々から深く愛されていることにも触れた。「レアル・マドリーを見ると、ピッチ上にもベンチにも、並外れたチャンピオンたちがいるチームだと思う」とガスペリーニ監督は語った。

    「我々が対戦するのは、欧州でも屈指の強豪だ。移籍市場でも並外れた成果を収めている」

    「ジョゼは人々に素晴らしい思い出を残し、監督として深く愛されている」

  • ガスペリーニ体制下での進化と歴史的な壁

    ガスペリーニ監督は、モウリーニョ監督の退任後、現在のローマが独自の戦術的な色を築いてきたと強調した。「しかし、今の私たちは違うタイプのチームだ。モウリーニョの下でプレーしていた頃とは大きく異なる。それほど何年も経っていないにもかかわらずだ」とガスペリーニ監督は説明した。

    「このチームには大きな満足感を覚えている。今日もコモでこのようにプレーするには、高い士気、優れたコンディション、そして並外れた闘志が本当に必要だったからだ」

    ローマはマドリーの守備を崩すため、創造性を発揮する中心選手のパウロ・ディバラとブライアン・クリスタンテを頼りにする。

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  • imago-sport-1084443138.jpgMarco Canoniero

    オリンピコでの歴史的勝利を目指す

    ローマはレアル・マドリーとの直近4試合で無得点のまま全敗しており、スペインの強豪を相手に苦しい流れを断ち切りたいところだ。一方、チャンピオンズリーグのホームゲームでは強さを見せており、スタディオ・オリンピコで行われた直近9試合のうち8試合に勝利している。

    ガスペリーニ監督率いるローマは、熱狂的なホームの声援を力に変え、欧州の舞台で記憶に残る結果をつかもうとしている。

    試合は木曜日の朝、スタディオ・オリンピコでキックオフを迎える。

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