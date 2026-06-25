「驚異的だ！」――ユルゲン・クロップ監督は、リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドという「史上最高の2人」がワールドカップで大きな印象を残したことに感嘆した。

クロップ監督は、アルゼンチン代表メッシのオーストリア戦（2-0）での効率的なプレーを絶賛した。試合で8キロメートル走ったメッシについて、「この距離なら重要な場面で必ず居られる」と語った。 もちろん、全員が8キロしか走らなければチームは機能しない」とクロップ監督は語った。

歩いているように見えるプレーは、実は最高レベルの戦術的精度だ。彼を見るのは並外れた体験で、本当にクレイジーだ。 人々は「彼は歩いている」と言うだろう。私は「彼はピッチ全体を見渡しているのだ」と言う。ボールが遠くにあっても私は彼を見ていた。彼が何をしようとしているのか知りたかった。彼は距離を測っているのだと思う。彼は正確に把握している。「今はここ、次は右、その次は中央」と。

オーストリア戦では長い間目立たなかったが、彼は「できるから」と1点目を決め、「やりたいから」と2点目を奪った。PKは外し、決めていれば2試合で6得点だった。 ズラタン・イブラヒモビッチは『メッシは1大会で5得点、俺は2大会で0得点』と言った。それだけの話だ」