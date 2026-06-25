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「驚異的だ！」――ユルゲン・クロップ監督は、リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドという「史上最高の2人」がワールドカップで大きな印象を残したことに感嘆した。
クロップ監督、ロナウドのカムバック能力に感銘を受ける
メッシとロナウドは年齢を超え「史上最高の選手（GOAT）」として今大会の注目を浴びている。59歳の彼は、特にロナウドが批判を受けた後の反応に感銘を受けた。出だしは振るわなかったが、ポルトガルのスターはウズベキスタン戦の5-0の勝利で2得点を挙げ、自国のワールドカップ通算得点記録を更新した。
「ファンとして、過去10～15年の最高選手である彼らに心を奪われるのは当然だ」とクロップ監督はスカイ・スポーツのインタビューで語った。「特に印象的だったのは、批判を受けた初戦の後、41歳のロナウドが2得点を挙げて活躍したことだ。 この年齢で結果が出ないことにここまでこだわる姿勢は並外れており、その反応はさらに印象的だ」と語った。
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リオネル・メッシという現象の分析
クロップ監督は、アルゼンチン代表メッシのオーストリア戦（2-0）での効率的なプレーを絶賛した。試合で8キロメートル走ったメッシについて、「この距離なら重要な場面で必ず居られる」と語った。 もちろん、全員が8キロしか走らなければチームは機能しない」とクロップ監督は語った。
歩いているように見えるプレーは、実は最高レベルの戦術的精度だ。彼を見るのは並外れた体験で、本当にクレイジーだ。 人々は「彼は歩いている」と言うだろう。私は「彼はピッチ全体を見渡しているのだ」と言う。ボールが遠くにあっても私は彼を見ていた。彼が何をしようとしているのか知りたかった。彼は距離を測っているのだと思う。彼は正確に把握している。「今はここ、次は右、その次は中央」と。
オーストリア戦では長い間目立たなかったが、彼は「できるから」と1点目を決め、「やりたいから」と2点目を奪った。PKは外し、決めていれば2試合で6得点だった。 ズラタン・イブラヒモビッチは『メッシは1大会で5得点、俺は2大会で0得点』と言った。それだけの話だ」
ピッチ脇での特別なひととき
クロップ監督は、この時代の一員であることを喜び、ピッチサイドでの出会いを振り返った。輝かしいキャリアを持つ彼にとっても、その瞬間は特別だった。
「この世代を間近で見られるのは本当に幸せだ。ピッチ脇でメッシと一瞬顔を合わせた際、彼はいとも自然に私たちを祝福の列に加えてくれた。59歳の私でも、その瞬間がどれほど特別か痛感した。 かつて指導したアレクシス・マカリストと再会し、少し話せたこともとても嬉しかった。しかし、そこにメッシが現れた。それはまた、全く別の次元の出来事だった」と彼は認めた。
- AFP
デニズ・ウンダフに特別な賛辞を
クロップ監督はドイツ代表、特にデニズ・ウンダフにも注目している。VfBシュトゥットガルトのストライカーである彼は、先日のコートジボワール戦で決勝点を挙げた。 クロップ監督は「彼の決定力は群を抜いている。ポジション取りが正確で、テクニックとフィニッシュが素晴らしい。コートジボワール戦の先制点は4〜5mから軽く押し込んだだけに見えたが、あれは技術の証だ」と続けた。
ただし、クロップはナーゲルスマン監督に先発起用を要求はしない。 「必ずしも先発させる必要はない。それは監督の判断だ。真剣に言っている。誤解しないでほしい。彼を他と比べるべきではない。デニズ・ウンダフはデニズ・ウンダフだ。我々は彼がチームにいてくれることを喜んでいる」とクロップは語った。