ミケル・アルテタは、10代の逸材マックス・ダウマンが万全の状態にあり、リーズ・ユナイテッド戦の試合メンバーに入っていると認めた。ヘイル・エンド育ちのアカデミー出身選手は急成長を遂げており、年代別カテゴリーでの実績によってギネス世界記録に3件登録されたことで話題を集めた。

アルテタは、このMFが注目を浴びる状況に対応することについて全く懸念していないと述べた。

「マックスは起用可能だ」と、アルテタは土曜日の試合を前にしたチームのコンディション更新で認めた。