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驚異の逸材マックス！ アルテタ監督、記録破りのダウマンを称賛 10代のスターがリーズのチーム入りへ
ダウマン、リーズ戦で起用可能に
ミケル・アルテタは、10代の逸材マックス・ダウマンが万全の状態にあり、リーズ・ユナイテッド戦の試合メンバーに入っていると認めた。ヘイル・エンド育ちのアカデミー出身選手は急成長を遂げており、年代別カテゴリーでの実績によってギネス世界記録に3件登録されたことで話題を集めた。
アルテタは、このMFが注目を浴びる状況に対応することについて全く懸念していないと述べた。
「マックスは起用可能だ」と、アルテタは土曜日の試合を前にしたチームのコンディション更新で認めた。
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才能を育てるための共同責任
アーセナルがこの神童をめぐる過熱ぶりにどう対処しているのかを問われたアルテタは、しっかりとした価値観を植え付けてきたとして、ダウマンの家族とアカデミーのコーチ陣に功績を認めた。「それは集団としての責任だと思う」とアルテタは説明した。
「まず第一に両親だ。彼らは彼と最も多くの時間を過ごしているし、今の彼になるための教育をすでに与えてきた存在だからだ」
「そして、その周囲で彼に関わるすべての人たちもそうだ」
視線は引き続きピッチに向けられている
アルテタ監督は、ダウマンが外部からの称賛やソーシャルメディアでの注目ではなく、サッカーそのものにひたむきに集中している点を称賛した。「マックスについては、心配すべき兆候はあまりないと思っている」と指揮官は述べた。
「なぜなら、彼がやりたいのはサッカーをすること、可能な限り最高のレベルで最高のプレーをすることであり、彼の意識はそこにあるからだ」
16歳のダウマンは、現在もソブハ・リアルティ・トレーニングセンターでトップチームとともに नियमित的にトレーニングを続けている。
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ベンチの攻撃的オプション
クリストス・ツォリスが筋肉系の負傷で欠場となる中、ドウマンがベンチメンバーに入ったことで、リーズ戦に臨むアルテタにとって貴重な創造性の厚みが加わる。スペイン人指揮官は、若手がそれに値すると判断すれば、引き続きチャンスを与えることに前向きである。
アーセナルは土曜日、英国夏時間午後0時30分にリーズ・ユナイテッドをホームに迎える。
ドウマンは、エミレーツの照明の下で再びインパクトを残すことを目指す。
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