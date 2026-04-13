驚きの3人同時移籍か？バイエルンの次期スター候補がミラン移籍へ

チェルシーFCからレンタル移籍中のセネガル人FWは、今シーズン限りでバイエルンを退団する見込み。

出場時間による義務は達成できず、6500万ユーロの買い取りオプションも高額すぎるためだ。 ジャクソンはまずチェルシーへ戻る見込みだが、ロンドンでも将来はなさそうだ。

この状況を受け、ミラン以外の複数クラブも関心を示している。SPOXのパートナーサイトcalciomercato.comが3月中旬に報じたように、SSCナポリやユヴェントス・トリノもジャクソンの去就を注視している。