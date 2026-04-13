イタリアの『コリエレ・デロ・スポルト』紙によると、このFWは今夏、ミランの補強候補に選ばれたという。
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驚きの3人同時移籍か？バイエルンの次期スター候補がミラン移籍へ
チェルシーFCからレンタル移籍中のセネガル人FWは、今シーズン限りでバイエルンを退団する見込み。
出場時間による義務は達成できず、6500万ユーロの買い取りオプションも高額すぎるためだ。 ジャクソンはまずチェルシーへ戻る見込みだが、ロンドンでも将来はなさそうだ。
この状況を受け、ミラン以外の複数クラブも関心を示している。SPOXのパートナーサイトcalciomercato.comが3月中旬に報じたように、SSCナポリやユヴェントス・トリノもジャクソンの去就を注視している。
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ミランが補強を検討中。ジャクソンには出場機会の増加が期待される。
マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるチームは、攻撃陣の補強を必要としている。そこで冬にニクラス・フルークルグをレンタルで獲得したが、ローマでのパフォーマンスは期待を下回った。W杯選出を目標にしていたが、ドイツ代表24キャップの彼は1得点にとどまった。 この結果、定位置確保はならず、所属のウェストハム・ユナイテッドへの復帰が濃厚だ。
一方、ジャクソンにはバイエルン時代より多くの出場時間が約束されている。ハリー・ケインの控えでベンチを温めることが多く、出場時間は1,000分弱ながら、8ゴール4アシストを記録している。
ゴレツカとキムもミランの補強候補に挙げられているという報道。
ミランはバイエルンの選手2人を狙っている。1人は今夏フリーとなるレオン・ゴレツカで、交渉が本格化している。もう1人はキム・ミンジェで、獲得候補の上位に名前が挙がっている。
センターバックのキムは、ウパメカノとターに次ぐ第3の選択肢で、コンパニー監督の下では控えだが、かねてよりセリエA復帰が噂されている。2023年、ナポリでの好パフォーマンス後、報道では5000万ユーロでミュンヘンに移籍した。
契約は2028年まであるが、昨夏も放出候補に挙がっており、バイエルンは移籍に反対しない見込みだ。キム本人は残留を希望し、現状にも概ね満足しているという。それでもシーズン終了後に心変わりする可能性はある。
ニコラス・ジャクソン：FCバイエルンでの成績と統計
ゲーム 27 ゴール 8 アシスト 4 出場時間 971分