驚きの移籍金要求！BVBは「格安条項」があるにもかかわらず交渉から撤退。FCバイエルンはケネット・アイヒホルン獲得へ依然として注力。

BVBは、16歳の若手MF争奪戦から撤退した。獲得には約2000万ユーロかかり、代理人は1000万ユーロ超の契約金を要求している。クラブは「アイヒホルンが成長を望むなら歓迎するが、金を選ぶなら不要」との姿勢だ。

この条件にBVB内部は反発。成長を望むなら歓迎だが、金を求めるなら不適任との判断を示したという。

代わりに、BVBはRSCアンデルレヒトのネイサン・デ・キャット獲得を検討している。彼はアイヒホルンと似たタイプで1歳年上。ベルギーで45試合8ゴール関与と、すでに豊富な実戦経験を持つ。