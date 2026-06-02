『Sport Bild』によると、2029年まで有効なアイヒホルンの契約移籍金はわずか900万ユーロで、以前は1200万ユーロとされていた。チャンピオンズリーグ出場クラブの場合は、さらに低くなる見込みだ。
翻訳者：
驚きの移籍金要求！BVBは「格安条項」があるにもかかわらず交渉から撤退。FCバイエルンはケネット・アイヒホルン獲得へ依然として注力。
BVBは、16歳の若手MF争奪戦から撤退した。獲得には約2000万ユーロかかり、代理人は1000万ユーロ超の契約金を要求している。クラブは「アイヒホルンが成長を望むなら歓迎するが、金を選ぶなら不要」との姿勢だ。
この条件にBVB内部は反発。成長を望むなら歓迎だが、金を求めるなら不適任との判断を示したという。
代わりに、BVBはRSCアンデルレヒトのネイサン・デ・キャット獲得を検討している。彼はアイヒホルンと似たタイプで1歳年上。ベルギーで45試合8ゴール関与と、すでに豊富な実戦経験を持つ。
- Getty Images
FCバイエルン、バイエル・レバークーゼン、リヴァプールFCは、依然としてアイヒホルン選手に興味を持っているようだ。
一方、国内外のライバルクラブはエージェントの高額手数料にも動じず、このトップタレントの獲得を諦めていない。FCバイエルンとバイエル・レバークーゼンは依然として獲得を狙い、リヴァプールFCはその一歩先を進んでいる。
アンドニ・イラオラ監督の招聘が濃厚なリヴァプールは、アイヒホルン選手を18歳になるまでレンタルするクラブを探している。EU圏外への移籍は現時点で不可能だからだ。
しかし数週間前まで、本人は「中間ステップ」を否定。移籍するならチャンピオンズリーグ常連で即戦力として出場できるクラブに限ると語っていた。ベルリンへの再レンタルや中堅クラブでの修行は想定外だった。
- AFP
FCバイエルンか、バイエル・レバークーゼンか。イブラヒム・マザはアイヒホルン争奪戦の切り札となるか？
U-17代表チームの主将は昨季、靭帯損傷で約3か月離脱し、さらにレッドカードで出場停止となった。それ以外ではシュテファン・ライトル監督の下、首都クラブの中盤で定位置を確保し、昇格を逃したチームの中で希望の光だった。
長らく最有力とされたのはレバークーゼンだ。決め手はイブラヒム・マザの存在。昨夏ヘルタから移籍した彼は順調に成長しており、アイヒホルンとも親交があるという。さらにこの16歳は、レバークーゼンのボール支配スタイルに魅力を感じている。
一方、バイエルンは欧州トップクラブというブランドを武器にする。イザール川沿いのクラブでは若手が育たないという定説は、ヴィンセント・コンパニが過去2年で覆した。彼の下で若手の起用率はかつてないほど高い。
さらに最近も、新シーズン補強候補として「バイエルンのリストに残っている」と報じられた。クラブは「どうしても獲得したい」と考えており、彼を「未来を担う選手」と見なしているという。
ケネット・アイヒホルン：ヘルタ・ベルリンの成績データ
活動実績 19 90分以上の出場 2 得点 2 アシスト 0 イエローカード 7 レッドカード 1