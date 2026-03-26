イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、アイントラハト・フランクフルトの元FWは、2025年1月から7月にかけて一度レンタル移籍していたユヴェントスへの復帰を検討しているという。
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驚きの移籍劇が実現するのか？9500万ユーロの男は移籍を強く望んでいるようだ
しかし、コロ・ムアニの獲得資金を確保するためには、ユヴェントスはまず移籍金収入を得なければならない。同紙は、そのためトレードが成立する可能性もあると推測している。すなわち、コロ・ムアニがトリノへ移籍し、その見返りとしてユヴェントスのFWジョナサン・デイヴィッドがパリ・サンジェルマンへ移籍するという形だ。
コロ・ムアニはすでにイタリアの最多優勝クラブへの移籍に合意したと報じられているが、これは驚くことではない。アイントラハト・フランクフルトを去って以来、彼にとって断トツで最高の時期となったのは、ビアンコネリのユニフォームを着て過ごした半年間だった。全大会通算22試合で10ゴールを決め、さらに3ゴールをアシストしている。
コロ・ムアニが9500万ユーロでアイントラハト・フランクフルトからPSGへ移籍
2023年夏、27歳のフランス人選手はSGEからパリへ9500万ユーロで移籍したが、そこで寄せられた高い期待に応えることはできなかった。1年半後、彼はセリエAのユヴェントスへレンタル移籍し、その後トッテナム・ホットスパーへのさらなるレンタル移籍が続いた。
ロンドンでは、コロ・ムアニは調子を上げられずにいる。スパーズでは定期的に出場機会を得ているものの、その成績は物足りない。プレミアリーグでの23試合の出場で、わずか1ゴール1アシストにとどまっている。パリでは、2028年6月30日まで有効な契約を残している。
ランダル・コロ・ムアニ：2025/26シーズンの成績
コンテスト
試合
ゴール
アシスト
出場時間
プレミアリーグ
23
1
1
1,235
チャンピオンズリーグ
9
4
2
450
FAカップ
1
0
1
59
リーグカップ
1
0
0
25