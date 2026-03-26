驚きの移籍劇が実現するのか？9500万ユーロの男は移籍を強く望んでいるようだ

しかし、コロ・ムアニの獲得資金を確保するためには、ユヴェントスはまず移籍金収入を得なければならない。同紙は、そのためトレードが成立する可能性もあると推測している。すなわち、コロ・ムアニがトリノへ移籍し、その見返りとしてユヴェントスのFWジョナサン・デイヴィッドがパリ・サンジェルマンへ移籍するという形だ。

コロ・ムアニはすでにイタリアの最多優勝クラブへの移籍に合意したと報じられているが、これは驚くことではない。アイントラハト・フランクフルトを去って以来、彼にとって断トツで最高の時期となったのは、ビアンコネリのユニフォームを着て過ごした半年間だった。全大会通算22試合で10ゴールを決め、さらに3ゴールをアシストしている。