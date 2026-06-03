ダンフリーズは昨シーズン、11月末から3月初めまで足首の手術で数カ月離脱した。その間もインテルは国内リーグで圧倒的な強さを維持し、彼はラツィオとのコッパ・イタリア決勝で2-0の勝利につながるアシストを記録した。 この結果、デストのミラノでのキャリアは幕を閉じ、インテルは再び2冠を達成した。

後任にはアタランタからカリアリにレンタル中のマルコ・パレストラが浮上しているが、移籍金は少なくとも5000万ユーロと高額だ。

レアル・マドリードではダニ・カルバハルが退団したため、ダムフリーズは右サイドでトレント・アレクサンダー＝アーノルドとポジションを争う。昨夏リヴァプールからフリーで加入した27歳のアーノルドは、筋肉の怪我で長期離脱があり、デビューシーズンは好パフォーマンスを示せなかった。 この結果、彼はイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督によってW杯代表から外された。