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Real Madrid PerezGetty Images
Jonas Rütten

翻訳者：

驚きの移籍とフリー移籍の快挙！レアル・マドリード、衝撃的な2連発を目前に

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トレント・アレクサンダー＝アーノルド

数日後に会長が決定するが、レアル・マドリードはすでに来季のチーム編成を着々と進めている。まもなく2人の新戦力が発表される見込みだ。

AS』紙によると、フロレンティーノ・ペレス氏が6月7日の会長選で再選すれば、イブラヒマ・コナテ選手は移籍金なしでレアル・マドリードへ加入する。ペレス氏はリヴァプールでセンターバックを務めるコナテと4年契約で合意済みだが、正式契約には選挙でエンリケ・リケルメ氏に勝利することが条件だ。

さらに、マドリードが近日発表する新戦力はコナテだけではないという。

  • ファブリツィオ・ロマーノによると、インテル・ミラノのデンゼル・ダムフリーズもレアル・マドリードへ加入する見込みだ。契約解除条項2000万ユーロを行使するため、交渉は不要。2028年までインテルと契約するオランダ代表だ。

    2019年、PSVから約1400万ユーロで加入。すぐに右SBの定位置を確保した。24/25シーズンは公式戦47試合で11得点6アシストとキャリアベストの活躍を見せた。

    インテルがチャンピオンズリーグ決勝に進む原動力となり、準決勝バルセロナ戦では2得点3アシストを記録した。

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    デンゼル・ダムフリーズはレアル・マドリードで、期待外れのアレクサンダー・アーノルドとポジションを争う

    ダンフリーズは昨シーズン、11月末から3月初めまで足首の手術で数カ月離脱した。その間もインテルは国内リーグで圧倒的な強さを維持し、彼はラツィオとのコッパ・イタリア決勝で2-0の勝利につながるアシストを記録した。 この結果、デストのミラノでのキャリアは幕を閉じ、インテルは再び2冠を達成した。

    後任にはアタランタからカリアリにレンタル中のマルコ・パレストラが浮上しているが、移籍金は少なくとも5000万ユーロと高額だ。

    レアル・マドリードではダニ・カルバハルが退団したため、ダムフリーズは右サイドでトレント・アレクサンダー＝アーノルドとポジションを争う。昨夏リヴァプールからフリーで加入した27歳のアーノルドは、筋肉の怪我で長期離脱があり、デビューシーズンは好パフォーマンスを示せなかった。 この結果、彼はイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督によってW杯代表から外された。