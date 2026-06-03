『AS』紙によると、フロレンティーノ・ペレス氏が6月7日の会長選で再選すれば、イブラヒマ・コナテ選手は移籍金なしでレアル・マドリードへ加入する。ペレス氏はリヴァプールでセンターバックを務めるコナテと4年契約で合意済みだが、正式契約には選挙でエンリケ・リケルメ氏に勝利することが条件だ。
さらに、マドリードが近日発表する新戦力はコナテだけではないという。
『AS』紙によると、フロレンティーノ・ペレス氏が6月7日の会長選で再選すれば、イブラヒマ・コナテ選手は移籍金なしでレアル・マドリードへ加入する。ペレス氏はリヴァプールでセンターバックを務めるコナテと4年契約で合意済みだが、正式契約には選挙でエンリケ・リケルメ氏に勝利することが条件だ。
さらに、マドリードが近日発表する新戦力はコナテだけではないという。
ファブリツィオ・ロマーノによると、インテル・ミラノのデンゼル・ダムフリーズもレアル・マドリードへ加入する見込みだ。契約解除条項2000万ユーロを行使するため、交渉は不要。2028年までインテルと契約するオランダ代表だ。
2019年、PSVから約1400万ユーロで加入。すぐに右SBの定位置を確保した。24/25シーズンは公式戦47試合で11得点6アシストとキャリアベストの活躍を見せた。
インテルがチャンピオンズリーグ決勝に進む原動力となり、準決勝バルセロナ戦では2得点3アシストを記録した。
ダンフリーズは昨シーズン、11月末から3月初めまで足首の手術で数カ月離脱した。その間もインテルは国内リーグで圧倒的な強さを維持し、彼はラツィオとのコッパ・イタリア決勝で2-0の勝利につながるアシストを記録した。 この結果、デストのミラノでのキャリアは幕を閉じ、インテルは再び2冠を達成した。
後任にはアタランタからカリアリにレンタル中のマルコ・パレストラが浮上しているが、移籍金は少なくとも5000万ユーロと高額だ。
レアル・マドリードではダニ・カルバハルが退団したため、ダムフリーズは右サイドでトレント・アレクサンダー＝アーノルドとポジションを争う。昨夏リヴァプールからフリーで加入した27歳のアーノルドは、筋肉の怪我で長期離脱があり、デビューシーズンは好パフォーマンスを示せなかった。 この結果、彼はイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督によってW杯代表から外された。