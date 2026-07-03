驚きの移籍がほぼ決定！マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンが新天地を見つけた

テル・ステゲンは、度重なる怪我で昨夏ジョアン・ガルシア加入後にレギュラーを失い、第3ゴールキーパーに降格した。それでも、筋肉損傷でW杯を逃したドイツ代表GKは退団を拒んだ。

しかしクラブは新戦力の獲得や登録費を捻出するため、テル・ステゲンの高額年俸を削減しようとした。この対立は公になり、クラブ側からの嫌がらせも報じられた。彼は一時キャプテンを解任される予定だったが、チームメイトの反対で回避。移籍を促すため、別メニューで単独練習を強いられることもあった。

テル・ステゲンは、予定されていた背中の手術を受けたことで対抗し、これが火に油を注いだ。バルサは懲戒手続きを開始。スペイン紙『マルカ』はこれを「全面戦争」と報じた。 テル・ステゲンは、バルサが負傷と手術の報告書をスペインリーグの医療委員会に提出するための同意書に長期間署名しなかった。

背景には、クラブから戦力外通告を受けたこのゴールキーパーが、手術による離脱期間を「約3か月」と見積もっていたことがある。これはクラブ運営へのメッセージでもあった。バルセロナが新選手の登録費用として彼の給与の80％を充当できるのは、彼が少なくとも4か月間離脱する場合に限られるからである。