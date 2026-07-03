移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、34歳の同選手がアーセナルからアヤックス・アムステルダムへ1年間レンタル移籍することが正式決定。両クラブは最終 details で合意した。テル・ステーゲンは近日中にアムステルダムでメディカルチェックを受ける。
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驚きの移籍がほぼ決定！マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンが新天地を見つけた
ロマーノ氏によると、オランダの強豪クラブはテル・ステーゲンのレンタル移籍に伴い、バルサでの年俸大部分を負担する。これに対し『マルカ』紙は、アヤックスの負担は年2000万ユーロの10％にとどまると報じていた。契約には買い取りオプションはないという。
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テル・ステゲンとバルサは昨夏「全面戦争」を繰り広げた
テル・ステゲンは、度重なる怪我で昨夏ジョアン・ガルシア加入後にレギュラーを失い、第3ゴールキーパーに降格した。それでも、筋肉損傷でW杯を逃したドイツ代表GKは退団を拒んだ。
しかしクラブは新戦力の獲得や登録費を捻出するため、テル・ステゲンの高額年俸を削減しようとした。この対立は公になり、クラブ側からの嫌がらせも報じられた。彼は一時キャプテンを解任される予定だったが、チームメイトの反対で回避。移籍を促すため、別メニューで単独練習を強いられることもあった。
テル・ステゲンは、予定されていた背中の手術を受けたことで対抗し、これが火に油を注いだ。バルサは懲戒手続きを開始。スペイン紙『マルカ』はこれを「全面戦争」と報じた。 テル・ステゲンは、バルサが負傷と手術の報告書をスペインリーグの医療委員会に提出するための同意書に長期間署名しなかった。
背景には、クラブから戦力外通告を受けたこのゴールキーパーが、手術による離脱期間を「約3か月」と見積もっていたことがある。これはクラブ運営へのメッセージでもあった。バルセロナが新選手の登録費用として彼の給与の80％を充当できるのは、彼が少なくとも4か月間離脱する場合に限られるからである。
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テル・ステーゲン、ドイツ代表としてのW杯出場を逃し、アヤックスで再出発。
数週間に及んだ対立は収束し、テル・ステゲンは12月に復帰。再びバルセロナのゴールを守った。コパ・デル・レイ16強ではグアダラハラを2－0で破り、無失点に貢献した。
それでもバルセロナでの将来はすでに閉ざされていた。W杯出場へ望みをつなぐため、彼は冬にFCジローナへ期限付き移籍。最初の2試合で好パフォーマンスを示したが、再び負傷した。 2試合目で大腿部を重傷し、手術が必要となった。
このけがでシーズン残りを欠場し、米国・カナダ・メキシコ開催のW杯も逃した。以前、当時ドイツ代表監督だったユリアン・ナーゲルスマンは、彼を代表の正GKに起用すると約束していた。 結局、長年のライバルであるマヌエル・ノイアーが2年間の離脱から復帰したものの、ドイツはパラグアイとの16強戦で敗退した。
一方、テル・ステゲンはキャリアの新しい章を開こうとしている。アヤックスでは即座に正GKとなり、低迷する名門再建の鍵を握る。 2022年以来、リーグ制覇から遠ざかっており、昨季は5位にとどまった。
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