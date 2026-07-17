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驚きの後、大きな喜び：ワールドカップ準決勝でトーマス・トゥヘル監督の采配がアルゼンチンに有利に働いたとされる経緯

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スペイン 対 アルゼンチン
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ワールドカップ準決勝敗退後、トーマス・トゥヘル監督は采配を批判されている。アルゼンチンはイングランド代表監督の采配に完全に翻弄されたという。

英紙『インディペンデント』によると、トゥヘル監督の守備的な交代は、スカローニ監督らを驚かせつつ、結果的に好都合だったという。

  • 報道によると、イングランドが55分のアンソニー・ゴードンのゴールで先制した後、スカローニ監督はブカヨ・サカやノニ・マドゥエケといったウイングの早期投入を予想していた。休憩中もアルゼンチン代表は、彼らのスピードとドリブルに対応する策を練っていたという。

    しかしイングランドが守備を固め、トゥヘル監督がDFを次々と投入すると、スカローニ監督も躊躇なく攻撃を強化。最終的に試合の流れを逆転させた。


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    アルゼンチン人は安堵している：イングランドは彼らの弱点を突いてこない

    報道によると、アルゼンチン選手たちは監督の予想通り、イングランドがピッチを広く使い、サイドバック裏を速攻で突く戦術を警戒していた。この攻撃は追う展開の現王者に大きなダメージを与えかねなかった。

    しかしスカローニ監督は終盤、タリアフィコに代えてマルティネスを投入する余裕の采配。左SBを置かなかった判断も、2022年王者の冷静さを示した。アルゼンチンは終盤、フェルナンデスとマルティネスのゴールで逆転。再び決勝へ進んだ。

  • tuchel(C)Getty Images

    「私たちのDNA」：トーマス・トゥヘルが自身の措置を擁護

    一方、トゥヘル監督は激しい批判にさらされている。52歳の同監督は試合直後に敗戦の責任を自ら引き受けたものの、それ以来、自身の采配を激しく擁護し続けている。「この世のいかなる戦術も」イングランドをこれ以上「助けることはできなかった」と彼は最近述べ、選手たちの消極的なプレーについても「我々のDNA」によるものだと説明した。

    批判にもかかわらず、彼は代表監督を続ける意向で、2028年の自国開催欧州選手権まで契約がある。まずは土曜、フランスとの3位決定戦に臨む。

    アルゼンチンとスペインによる決勝は日曜の予定だが、ニューヨークの悪天候で延期される可能性もある。


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