驚きの後、大きな喜び：ワールドカップ準決勝でトーマス・トゥヘル監督の采配がアルゼンチンに有利に働いたとされる経緯

報道によると、イングランドが55分のアンソニー・ゴードンのゴールで先制した後、スカローニ監督はブカヨ・サカやノニ・マドゥエケといったウイングの早期投入を予想していた。休憩中もアルゼンチン代表は、彼らのスピードとドリブルに対応する策を練っていたという。

しかしイングランドが守備を固め、トゥヘル監督がDFを次々と投入すると、スカローニ監督も躊躇なく攻撃を強化。最終的に試合の流れを逆転させた。



