英紙『インディペンデント』によると、トゥヘル監督の守備的な交代は、スカローニ監督らを驚かせつつ、結果的に好都合だったという。
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驚きの後、大きな喜び：ワールドカップ準決勝でトーマス・トゥヘル監督の采配がアルゼンチンに有利に働いたとされる経緯
報道によると、イングランドが55分のアンソニー・ゴードンのゴールで先制した後、スカローニ監督はブカヨ・サカやノニ・マドゥエケといったウイングの早期投入を予想していた。休憩中もアルゼンチン代表は、彼らのスピードとドリブルに対応する策を練っていたという。
しかしイングランドが守備を固め、トゥヘル監督がDFを次々と投入すると、スカローニ監督も躊躇なく攻撃を強化。最終的に試合の流れを逆転させた。
- beIN Sports
アルゼンチン人は安堵している：イングランドは彼らの弱点を突いてこない
報道によると、アルゼンチン選手たちは監督の予想通り、イングランドがピッチを広く使い、サイドバック裏を速攻で突く戦術を警戒していた。この攻撃は追う展開の現王者に大きなダメージを与えかねなかった。
しかしスカローニ監督は終盤、タリアフィコに代えてマルティネスを投入する余裕の采配。左SBを置かなかった判断も、2022年王者の冷静さを示した。アルゼンチンは終盤、フェルナンデスとマルティネスのゴールで逆転。再び決勝へ進んだ。
- (C)Getty Images
「私たちのDNA」：トーマス・トゥヘルが自身の措置を擁護
一方、トゥヘル監督は激しい批判にさらされている。52歳の同監督は試合直後に敗戦の責任を自ら引き受けたものの、それ以来、自身の采配を激しく擁護し続けている。「この世のいかなる戦術も」イングランドをこれ以上「助けることはできなかった」と彼は最近述べ、選手たちの消極的なプレーについても「我々のDNA」によるものだと説明した。
批判にもかかわらず、彼は代表監督を続ける意向で、2028年の自国開催欧州選手権まで契約がある。まずは土曜、フランスとの3位決定戦に臨む。
アルゼンチンとスペインによる決勝は日曜の予定だが、ニューヨークの悪天候で延期される可能性もある。
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