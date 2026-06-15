『ガゼッタ・デロ・スポルト』はグラスナーとミランが2年契約で合意と報じたが、移籍ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノはこれを否定。代わりにアモリムとジャイスルを候補に挙げ、グラスナーは勢いを失ったと伝えた。

この結果、アモリムはミラン監督に就任する見込みとなり、前所属クラブのマンチェスター・ユナイテッドは多額の費用を節約できる可能性がある。同クラブは1月にアモリムを解任した際、1800万ユーロの違約金が発生したが、一部は未払い。ESPNによると、アモリムがミランと契約すればこの金額は減額されるという。

マンチェスター・ユナイテッドは2024年11月、エリック・テン・ハグの後任としてスポルティング・リスボンからアモリムを招へい。しかし成績は振るわず、2024-25シーズンは15位に沈み、ヨーロッパリーグ決勝でもトッテナムに敗れた。それでも41歳のアモリムは続投していた。 1月のリーズ、ウルヴァーハンプトン戦で勝利できず、解任。後任のマイケル・キャリックがチームをCLへ導いた。