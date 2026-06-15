ポルトガルの新聞『A Bola』によると、ルーベン・アモリムは2年契約（延長オプション1年）を結ぶ。年俸は350万ユーロ（税引き後）の見込みだ。同紙は、アモリムがマティアス・ヤイスレ（アル・アハリ）とオリバー・グラスナー（前クリスタル・パレス）を抑えて監督に就任すると報じた。
Getty Images
翻訳者：
驚きの展開！ACミランは新監督を見つけたようだ。
『ガゼッタ・デロ・スポルト』はグラスナーとミランが2年契約で合意と報じたが、移籍ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノはこれを否定。代わりにアモリムとジャイスルを候補に挙げ、グラスナーは勢いを失ったと伝えた。
この結果、アモリムはミラン監督に就任する見込みとなり、前所属クラブのマンチェスター・ユナイテッドは多額の費用を節約できる可能性がある。同クラブは1月にアモリムを解任した際、1800万ユーロの違約金が発生したが、一部は未払い。ESPNによると、アモリムがミランと契約すればこの金額は減額されるという。
マンチェスター・ユナイテッドは2024年11月、エリック・テン・ハグの後任としてスポルティング・リスボンからアモリムを招へい。しかし成績は振るわず、2024-25シーズンは15位に沈み、ヨーロッパリーグ決勝でもトッテナムに敗れた。それでも41歳のアモリムは続投していた。 1月のリーズ、ウルヴァーハンプトン戦で勝利できず、解任。後任のマイケル・キャリックがチームをCLへ導いた。
- Getty Images
ACミランは、アイントラハト・フランクフルトのマルクス・クローシェを獲得するようだ。
こうしてアモリムは、かつて栄光を誇ったミランを再建する任に就いた。 しかし最終節でCL権を逃し、その後マッシミリアーノ・アッレグリ監督や経営陣が解任された。
その後、新監督だけでなくスポーツ部門トップも探してきた。ラルフ・ラングニックがオファーを断ったため、現在はアイントラハト・フランクフルトのマルクス・クローシェが最有力とされている。 ただ、calciomercatoによると、SGE（アイントラハト・フランクフルト）は今夏に移籍する場合、750万～1000万ユーロの移籍金を要求しているという。