同紙によると、ドルトムント首脳陣は19歳のFWをシグナル・イドゥナ・パークへ招くため、「独創的なエル・マラ・パッケージ」を水面下で検討している。
Getty Images Sport
翻訳者：
驚きの大型取引が発覚か？ BVBがケルンのサイード・エル・マラを独創的なトレードで獲得を狙う
1. FCケルンが移籍金の高額要求を崩さないため、ドルトムントは工夫が必要だ。基本移籍金3000万ユーロ＋出来高500万ユーロ、さらに将来的な売却益分配を提示する見込み。
さらに、差額を埋めるためドルトムントは2人のレンタル選手を提示する方針で、左SBカバルが候補に挙げられている。
- Getty Images
カバルはケルンへ、エル・マラはBVBへ？
その見返りとして、この20歳の選手はライン川沿いで貴重な実戦経験を積むことができるだろう。しかし、この交換案が「ゲイスベック」側で受け入れられるかはまだ不明だ。ケルンの財務責任者フィリップ・テュロフ氏は最近、内部で定めた5000万という要求額から一歩も譲るつもりはないと明言した。
ボルシアがこの規模の移籍を成立させるには、ウイングのカリム・アデイエミを今夏に売却し、必要な資金とチーム内の枠を確保しなければならない。
トッテナムもエル・マラの獲得に動いているようだ
この若手選手争奪戦でBVBは強豪と競う。最新『Sport Bild』によると、トッテナムもケルンのFWに熱心だ。
具体的な動きはないものの、水面下で虎視眈々と狙う。数日前に『エクスプレス』紙が報じたTSGホッフェンハイム移籍説は、同クラブが「作り話」と否定。それでも同紙は「そのような考えがあった可能性はある」と主張している。
- Getty Images
BVBはエル・マラの兄も獲得するのか？
BVBにとって、この交渉を左右するもう一つの要素は「家族」だ。エル・マラスの母サンドラは、息子たちが「ドイツの近くでプレーすること」を強く望んでいる。
ドルトムントにはその条件を満たす最適なプランがある。サイドの兄マレクを取引に組み込み、21歳のセンターフォワードである彼をセカンドチーム（リージョナルリーガ・ウェスト）で段階的に育成する方針だ。