驚きの大型取引が発覚か？ BVBがケルンのサイード・エル・マラを独創的なトレードで獲得を狙う

その見返りとして、この20歳の選手はライン川沿いで貴重な実戦経験を積むことができるだろう。しかし、この交換案が「ゲイスベック」側で受け入れられるかはまだ不明だ。ケルンの財務責任者フィリップ・テュロフ氏は最近、内部で定めた5000万という要求額から一歩も譲るつもりはないと明言した。

ボルシアがこの規模の移籍を成立させるには、ウイングのカリム・アデイエミを今夏に売却し、必要な資金とチーム内の枠を確保しなければならない。