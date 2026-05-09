驚きの報道！FCバイエルンでダンテの助手コーチが内定

キーハンファーは2019年まで選手としてプレーし、オーバーリーガまで昇格。現役時代から指導者の道を歩み始めた。

SVゴンゼンハイムやマインツ05 U-19で指導し、2020年にはレッドブル・ザルツブルクの育成クラブFCリーフェリングへ。その後マインツでボー・スベンソン監督の下で働き、数か月はユニオン・ベルリンでも勤務した。ユルゲン・クロップの下での研修経験もある。2024年末からフリー。

今回、ダンテと共にバイエルンのプロ育成部門で指導に当たる。複数メディアによると、このブラジル人監督は今夏FCB U-23を引き継ぎ、監督業をスタートさせる。