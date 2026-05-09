41歳の彼はアシスタントコーチとして豊富な経験を持つ。マインツ05とユニオン・ベルリンで同職を務めた。FCBとは2028年までの契約を結ぶ見込みだ。
AFP
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驚きの報道！FCバイエルンでダンテの助手コーチが内定
キーハンファーは2019年まで選手としてプレーし、オーバーリーガまで昇格。現役時代から指導者の道を歩み始めた。
SVゴンゼンハイムやマインツ05 U-19で指導し、2020年にはレッドブル・ザルツブルクの育成クラブFCリーフェリングへ。その後マインツでボー・スベンソン監督の下で働き、数か月はユニオン・ベルリンでも勤務した。ユルゲン・クロップの下での研修経験もある。2024年末からフリー。
今回、ダンテと共にバイエルンのプロ育成部門で指導に当たる。複数メディアによると、このブラジル人監督は今夏FCB U-23を引き継ぎ、監督業をスタートさせる。
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ダンテはFCバイエルンで3年間プレーした
現在42歳のダンテはリーグ・アンのOGCニースで現役センターバックとしてプレーしている。2012年から2015年までFCバイエルンで公式戦133試合に出場し、ブンデスリーガ3連覇、DFBポカール3回、チャンピオンズリーグ1回の優勝に貢献した。
このたび、ドイツ最多優勝クラブのU-23チームでホルガー・ザイツ監督の後任に就いた。ザイツは2020年から中断期間を除きセカンドチームを率い、2018/19シーズンにはリザーブをリージョナルリーガ優勝に導いた後、クラブ内別役職へ異動する。