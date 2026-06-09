驚きの報道！BVBはヤン・クートー獲得へ独自の移籍モデルを検討している。

6月初め、移籍専門ジャーナリストのマッテオ・モレット氏は、セリエAのクラブがクートー獲得の交渉を開始したと報じた。しかしスカイは、セスク・ファブレガス監督率いるクラブへは「レンタル移籍のみ可能」と伝えている。

クートはドルトムント2年目の今季も、ほとんど印象的なプレーを見せられなかった。適応に苦しみ完全な失敗だったデビューシーズンに比べればパフォーマンスは向上したが、再び定位置を確保することはできなかった。

ライバルのユリアン・ライアーソンが公式戦42試合18アシストと好成績を残したことも影響した。クートーの3ゴール3アシストは、2000万ユーロの買い取りオプションを行使した選手としては不十分だった。

昨季終盤のニコ・コヴァチ体制下では出場機会が激減。最後の8試合は合計8分しかプレーせず、5試合はベンチを温めた。