スカイの報道によると、ボルシア・ドルトムントは、これまで期待外れだった24歳の選手をレンタルで獲得する可能性も検討している。有料放送局の情報では、コモ1907は同ブラジル人選手に関心を示しているものの、BVBが求める最低2000万ユーロの移籍金を用意できないという。
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驚きの報道！BVBはヤン・クートー獲得へ独自の移籍モデルを検討している。
6月初め、移籍専門ジャーナリストのマッテオ・モレット氏は、セリエAのクラブがクートー獲得の交渉を開始したと報じた。しかしスカイは、セスク・ファブレガス監督率いるクラブへは「レンタル移籍のみ可能」と伝えている。
クートはドルトムント2年目の今季も、ほとんど印象的なプレーを見せられなかった。適応に苦しみ完全な失敗だったデビューシーズンに比べればパフォーマンスは向上したが、再び定位置を確保することはできなかった。
ライバルのユリアン・ライアーソンが公式戦42試合18アシストと好成績を残したことも影響した。クートーの3ゴール3アシストは、2000万ユーロの買い取りオプションを行使した選手としては不十分だった。
昨季終盤のニコ・コヴァチ体制下では出場機会が激減。最後の8試合は合計8分しかプレーせず、5試合はベンチを温めた。
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ライアーソンが去れば、クートーはBVBに残るのか？
今シーズンは好スタートを切った。クートーは複数試合で先発し、成長を示した。技術的なミスやポジショニングの甘さ、1対1の低勝率、フィジカルの不足といった課題を克服し、ミス率も低下した。 攻撃では中央へ切れ込み、クロスの精度も向上。前半戦だけで6回の得点関与のうち5回を記録した。
「彼の成長には非常に満足している」とコヴァチ監督は数週間前語った。「ヤンは今シーズン、昨シーズンよりはるかに多く出場している。ユリアンは攻撃で素晴らしい働きをし、最多アシストを記録している。右サイドに2人の優秀な選手がいるのは嬉しいが、ヤンにとっては厳しい状況だ」
この発言は、夏にクートが残留する可能性を示唆している。一方、驚異的なアシスト数を誇るライアーソンにはマンチェスター・ユナイテッドなど複数クラブが興味を示しているとされ、BVBは少なくとも3000万ユーロの移籍金を要求するとスカイが報じた。
だが数週間前、スポーツディレクターのラース・リッケンは退団報道を「デタラメ」と否定。ライアーソンも「契約はあと2年ある。それ以上は考えていない」と残留を強調した。