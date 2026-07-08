6月末、ニューカッスル・ユナイテッドから再オファーがあった。これが選手側が明確な意思を示したきっかけだ。マグパイズは春にもすでに断られていた。サブリナ・エル・マラは現時点で交渉や話し合いを望んでいない。そのためニューカッスルはケルン首脳陣に直接連絡し、移籍の意向を探った。回答は明確だった。今夏、イングランドへの移籍はない。
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驚きだ！サイード・エル・マラの母親が移籍交渉で最終判断を下したという。
家族が検討するのは、アーセナル、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、アストン・ヴィラのような欧州の名門クラブからオファーがあった場合のみだ。
現時点でそのようなオファーはないため、彼はもう1年ラインラントに残る見込みだ。長らく最有力とされていたブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンも、最後の交渉は失敗する可能性が高い。ファビアン・ヒュルツェラー監督は19歳の選手と個人的なつながりがあるが、このイングランド南部のクラブが成功する見込みは依然として低い。
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1. FCケルンは、サイード・エル・マラにどこまで我慢できるのか？
ケルンが設定した移籍金の上限はボーナス込みで5000万ユーロ。この金額で合意すれば、エル・マラはクラブ史上最高額での退団となる。
6月初めには同額で合意間近だったFCブレントフォードとの交渉は、土壇場で破談。ニューカッスルはケルンに断られた後、ホッフェンハイムからバズマナ・トゥーレを同額で獲得した。
サイード・エル・マラの将来：ケルンは売却不要
1. FCケルンは交渉で有利だ。ウイングのヤクブ・カミンスキがベンフィカ（リスボン）へ1700万ユーロで移籍することが決まり、今市場で他の主力選手を売る必要はない。
エル・マラスの契約は2030年までで解除条項もなく、年俸も推定100万ユーロ強と低いため、クラブに売却圧力は全くない。
来季も戦力として計算されており、2025/26シーズンはリーグ34試合で18得点を挙げてチームトップの得点力を示した。
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