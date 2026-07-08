家族が検討するのは、アーセナル、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、アストン・ヴィラのような欧州の名門クラブからオファーがあった場合のみだ。

現時点でそのようなオファーはないため、彼はもう1年ラインラントに残る見込みだ。長らく最有力とされていたブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンも、最後の交渉は失敗する可能性が高い。ファビアン・ヒュルツェラー監督は19歳の選手と個人的なつながりがあるが、このイングランド南部のクラブが成功する見込みは依然として低い。