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「驚きだ」――カイル・ウォーカー、フィル・フォーデン、ハリー・マグワイア、トレント・アレクサンダー＝アーノルドのイングランド代表W杯メンバー外しについてコメント
トゥヘルが驚きの采配を見せる
トゥヘル監督は、定評のあるスター選手数名を外した大胆な26人の遠征メンバーを発表し、国際サッカー界に波紋を広げた。コール・パーマー、モーガン・ギブス＝ホワイトに加え、フォーデン、マグワイア、アレクサンダー＝アーノルドも米国、カナダ、メキシコ遠征の代表から外れた。 この容赦ない選外決定は、安定感と経験のどちらを重視すべきかという議論を即座に巻き起こした。ウォーカーは、元代表チームメイトの突然の不運について率直な見解を示した。
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ウォーカー氏は挫折を分析する
元マンチェスター・シティDFは、talkSPORTのインタビューで元チームメイトのフォードンを分析。グアルディオラ監督の下で勢いが不足していると指摘し、最適なポジションについても論じた。「彼の能力は知っている。だから驚いている」と語った。 ピッチで彼が何ができるか、私は知っている。だがフィルは、シティで力を出し切れていない、あるいは機会を得られていないと感じるだろう。
答えを知るのはフィルとペップだけだ。それがトーマスの判断につながったのだろう。私は彼が「10番」としてプレーできると思う。ウイングでも問題ない。ずっとそこでプレーしてきたからだ。 デビッド・シルバやケヴィン・デ・ブライネが居たから出番が限られたのは不運だ。それでも監督は彼をそこ起用しない。私の意見では、彼のベストポジションは『ポケット』だ」
また、今シーズン好調だったにもかかわらず代表に選ばれなかったマグワイアについても「半年前に外れると聞いていたら納得したが、今シーズンの活躍とユナイテッドの状況を考えると選ばれてもおかしくなかった」と擁護した。
僕が参加したすべての大会で彼が経験を重ね、重要な役割を果たしてきたことも大きな要因だ。 だから彼を外れたのは不運だ。代表でのプレーを見ればわかる。PKでも常に責任を果たす。センターバックが全大会でPKを蹴るのは大きな功績だ。
「代表でプレーすることが彼にとってどれほど大切かは、彼自身が語っている。だから昨日の電話は、彼にとってとてもつらかっただろう。だが、これがサッカーだ。彼は受け入れて前を向かなければならない。」
- AFP
ウォーカー氏は決定の論理に疑問を呈している
レアル・マドリードに移籍したアレクサンダー＝アーノルドが代表から外れたのは驚きだ。スペインでは怪我に悩んだとはいえ、前代未聞の決定だ。 理由はわからないが、監督が選んだ道だ。彼はW杯で我々を率いている。だから信頼するしかない。選手たちが支え合えば、状況は良くなる」
監督の采配にはいつも疑問が付き物だ。でも、僕たちが全力で支えれば、ロシア大会のように国民の後押しが監督の力になる。みんなはトレントの話題ばかりだけど、 でも、トレントが右サイドバックとしてパスレンジ、クロス、アシストの面で世界最高レベルであることは確かです。
さらに、彼がチャンピオンズリーグ決勝やリヴァプール、レアル・マドリードでの大一番を経験してきたことも忘れてはいけません。 そういう大舞台を踏んだ経験は大切です。どんな優れた選手でも、ワールドカップの準々決勝や準決勝、欧州選手権の決勝では、技術だけでなく精神的な強さが求められます。」
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準備が本格化している
トゥヘル監督が選んだ議論を呼ぶメンバーは、6月17日のクロアチア戦までにチームとして団結しなければならない。選ばれた守備陣は、グループステージを通じてパフォーマンスと責任が厳しく問われ、メディアの大きな圧力に耐える。一方、代表から外れたスター選手は、国内リーグのプレシーズンキャンプが再開されるまで休息を取りながら、クラブの監督にアピールするため自己反省に励む。