元マンチェスター・シティDFは、talkSPORTのインタビューで元チームメイトのフォードンを分析。グアルディオラ監督の下で勢いが不足していると指摘し、最適なポジションについても論じた。「彼の能力は知っている。だから驚いている」と語った。 ピッチで彼が何ができるか、私は知っている。だがフィルは、シティで力を出し切れていない、あるいは機会を得られていないと感じるだろう。

答えを知るのはフィルとペップだけだ。それがトーマスの判断につながったのだろう。私は彼が「10番」としてプレーできると思う。ウイングでも問題ない。ずっとそこでプレーしてきたからだ。 デビッド・シルバやケヴィン・デ・ブライネが居たから出番が限られたのは不運だ。それでも監督は彼をそこ起用しない。私の意見では、彼のベストポジションは『ポケット』だ」

また、今シーズン好調だったにもかかわらず代表に選ばれなかったマグワイアについても「半年前に外れると聞いていたら納得したが、今シーズンの活躍とユナイテッドの状況を考えると選ばれてもおかしくなかった」と擁護した。

僕が参加したすべての大会で彼が経験を重ね、重要な役割を果たしてきたことも大きな要因だ。 だから彼を外れたのは不運だ。代表でのプレーを見ればわかる。PKでも常に責任を果たす。センターバックが全大会でPKを蹴るのは大きな功績だ。

「代表でプレーすることが彼にとってどれほど大切かは、彼自身が語っている。だから昨日の電話は、彼にとってとてもつらかっただろう。だが、これがサッカーだ。彼は受け入れて前を向かなければならない。」