「驚かないだろう」―元レアル・マドリードのチームメイト、エデン・アザールが衝撃的なヴィニシウス・ジュニオールの早期引退予測を表明

アザールはRTBFに対し次のように語った。「彼はただサッカーを愛し、プレーすることを愛し、ただ楽しみたいだけの人だ。ピッチに立っていた頃の僕に少し似ている」

32歳で現役を引退したベルギーの巨匠は続けた。「今や人々は、彼がピッチで何をもたらすかより、何をしているか、何に耐えているかを語る。彼がどれほど非凡な選手か忘れられている。彼には重くのしかかっているはずだ。試合に臨み、ただサッカーだけを考えるのは容易ではない。試合前には多くのことが頭をよぎる。時々『可哀想な奴だ』と思うよ」 彼はこうした状況に直面することを承知している。制裁措置がほとんど取られないことも。それは確かに重荷だろう。30歳で『もう辞める』と言い、サッカーを辞めると宣言しても驚かない。結局何も変わらないのだから」