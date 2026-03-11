Getty
翻訳者：
「驚かないだろう」―元レアル・マドリードのチームメイト、エデン・アザールが衝撃的なヴィニシウス・ジュニオールの早期引退予測を表明
ヴィニシウスを取り巻く有害な環境
ベルギー代表の元主将は、ヴィニシウスのパフォーマンスは本質的に、チェルシーで全盛期を迎えたアザールと同様に、単純なサッカーへの愛によって駆動されていると確信している。 しかし、ここ数ヶ月間選手を取り巻く有害な環境が、ヴィニシウスのプレーの本質そのものを脅かしている。ブラジル人選手はレアル・マドリードのユニフォームを着て卓越したパフォーマンスを続けているが、そのスポーツ面での功績は、論争や人種差別的な侮辱、相手チームのファンとの緊張関係によって次第に影を潜めつつあり、バロンドール候補にとって困難な状況を生み出している。
- Getty Images
ヴィニであることの重い負担
アザールはRTBFに対し次のように語った。「彼はただサッカーを愛し、プレーすることを愛し、ただ楽しみたいだけの人だ。ピッチに立っていた頃の僕に少し似ている」
32歳で現役を引退したベルギーの巨匠は続けた。「今や人々は、彼がピッチで何をもたらすかより、何をしているか、何に耐えているかを語る。彼がどれほど非凡な選手か忘れられている。彼には重くのしかかっているはずだ。試合に臨み、ただサッカーだけを考えるのは容易ではない。試合前には多くのことが頭をよぎる。時々『可哀想な奴だ』と思うよ」 彼はこうした状況に直面することを承知している。制裁措置がほとんど取られないことも。それは確かに重荷だろう。30歳で『もう辞める』と言い、サッカーを辞めると宣言しても驚かない。結局何も変わらないのだから」
注意喚起
ヴィニシウスは得点後のパフォーマンスや敵地サポーターとのやり取りで批判されることが多いが、アザールは元同僚に兄弟のような助言を送った。ブラジル人選手が精神的にも肉体的にも強靭であることを認めつつ、元チェルシー＆レアル・マドリードのスターは、ピッチ上での振る舞いを少し変えることで世間の見方を変えられるかもしれないと示唆した。
「友人としてこう伝えたい。『気をつけろ。自分のやりたいようにプレーしろ、でも気をつけろ。 君の味方である人々に、サッカーを楽しんで見せ、我々真のサッカーファンを喜ばせてくれ」と語った。「踊るなら、人々に好かれる形で踊れ。ロナウジーニョも踊ったが、こんな騒動は見た覚えがない。私はビニシウスと4年間共に過ごし、彼が精神的にも肉体的にも強靭だとすぐに気づいた。最高のクラブで生き抜き、あの活躍を見せる。彼には脱帽だ」
- Getty
次に何が来る？
アルヴァロ・アルベロア監督の下、ビニシウスはマドリードの攻撃陣において依然として重要な戦力である。チャンピオンズリーグやリーガで試合を決める瞬間を生み出す彼の能力は、世界的なアイコンとしての地位を裏付け続けている。しかしアザールの言葉は、最強のアスリートでさえ限界点があることを痛烈に思い出させる。特に、サッカーの喜びが、組織的な問題や世間の敵意との絶え間ない闘いへと置き換わってしまう時にはなおさらだ。
マドリードとビニシウスは、水曜夜のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦でマンチェスター・シティをホームに迎える試合で再び戦いの場に戻る。
広告