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「驚いたよ！」――チェルシーのジョアン・ペドロは、2025-26シーズンの最も手強い相手として「インスピレーションに満ちた」アーセナルのスター選手を挙げた。
驚異の守備
チェルシーデビューシーズンを好調に過ごしたペドロだが、アーセナルの守備陣には手も足も出なかった。24歳のフォワードは「ガブリエルの試合を読む力は誰にも負けない。ピッチで対戦して初めてその凄さが分かった」と語った。
「驚いたよ！強いのは知っていたが、実際にピッチに立つと別物だ」とペドロはTNTスポーツ・ブラジルに語った。
「今シーズンのガブリエルは絶好調だ。速くて強いが、最も厄介なのはポジショニングだ。1ヤードのスペースができたと思った瞬間、彼はすでにそこにいた。まるで僕が動く前に、彼が僕の動きを先読みしているようだった」
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「驚異的な加速」
ペドロを驚かせたのは、ガブリエルのスピードだった。190cmの身長を生かした空中戦やフィジカルが注目されるが、ペドロは「彼の地上のスピードが、他のトップDFと一線を画す」と語る。
「彼がこんなに速いとは信じられない」とペドロは最近のインタビューで語った。「あの体格で、しかも加速力がすごい。ターンでスピードを上げて振り切ったと思っても、すぐ横に来たりブロックに入られたりする。ストライカーとしては苛立つよ。すべて完璧にやったはずなのに、それでも彼は追いついてくる」
同胞の「情熱」を称える
アーセナルは今シーズン、プレミアリーグで最高の守備を誇ります。ペドロは、その要がガブリエルだと語ります。
「彼は非常に情熱的にプレーする一方で、冷静さも備えている」とペドロは語る。「ストライカーとしては、ディフェンダーにミスを誘ったり、飛び込ませたりしたいものだが、彼はまるで壁のようだ。ヨーロッパで多くの偉大なディフェンダーと対戦してきたが、今年最も印象的だったのはガブリエルだ。彼は相手に息をつく暇さえ与えない」
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タイトル獲得目前
今シーズン、ガブリエルの堅実な守備により、アーセナルは36試合で26失点に抑えられている。
日曜のウェストハム戦で接戦を制し、アーセナルは79ポイントで首位。2位マンチェスター・シティに5ポイント差をつけている（試合数は1試合多い）。残るバーンリー、クリスタル・パレス戦に勝てば、22年ぶりの優勝だ。