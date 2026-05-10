「驚いたよ！」――チェルシーのジョアン・ペドロは、2025-26シーズンの最も手強い相手として「インスピレーションに満ちた」アーセナルのスター選手を挙げた。

チェルシーデビューシーズンを好調に過ごしたペドロだが、アーセナルの守備陣には手も足も出なかった。24歳のフォワードは「ガブリエルの試合を読む力は誰にも負けない。ピッチで対戦して初めてその凄さが分かった」と語った。

「驚いたよ！強いのは知っていたが、実際にピッチに立つと別物だ」とペドロはTNTスポーツ・ブラジルに語った。

「今シーズンのガブリエルは絶好調だ。速くて強いが、最も厄介なのはポジショニングだ。1ヤードのスペースができたと思った瞬間、彼はすでにそこにいた。まるで僕が動く前に、彼が僕の動きを先読みしているようだった」