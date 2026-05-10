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Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

「驚いたよ！」――チェルシーのジョアン・ペドロは、2025-26シーズンの最も手強い相手として「インスピレーションに満ちた」アーセナルのスター選手を挙げた。

ジョアン・ペドロ
チェルシー
アーセナル
ガブリエウ・マガリャンイス
プレミアリーグ

チェルシーのFWジョアン・ペドロは、アーセナルのCBガブリエル・マガリャエスの守備力に驚かされたと明かした。ヨーロッパのトップDFと対戦してきたが、同胞マガリャエスの絶好調ぶりは自身の攻撃本能にとって最大の試練だったという。

  • 驚異の守備

    チェルシーデビューシーズンを好調に過ごしたペドロだが、アーセナルの守備陣には手も足も出なかった。24歳のフォワードは「ガブリエルの試合を読む力は誰にも負けない。ピッチで対戦して初めてその凄さが分かった」と語った。

    「驚いたよ！強いのは知っていたが、実際にピッチに立つと別物だ」とペドロはTNTスポーツ・ブラジルに語った。

    「今シーズンのガブリエルは絶好調だ。速くて強いが、最も厄介なのはポジショニングだ。1ヤードのスペースができたと思った瞬間、彼はすでにそこにいた。まるで僕が動く前に、彼が僕の動きを先読みしているようだった」

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  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    「驚異的な加速」

    ペドロを驚かせたのは、ガブリエルのスピードだった。190cmの身長を生かした空中戦やフィジカルが注目されるが、ペドロは「彼の地上のスピードが、他のトップDFと一線を画す」と語る。

    「彼がこんなに速いとは信じられない」とペドロは最近のインタビューで語った。「あの体格で、しかも加速力がすごい。ターンでスピードを上げて振り切ったと思っても、すぐ横に来たりブロックに入られたりする。ストライカーとしては苛立つよ。すべて完璧にやったはずなのに、それでも彼は追いついてくる」

  • 同胞の「情熱」を称える

    アーセナルは今シーズン、プレミアリーグで最高の守備を誇ります。ペドロは、その要がガブリエルだと語ります。

    「彼は非常に情熱的にプレーする一方で、冷静さも備えている」とペドロは語る。「ストライカーとしては、ディフェンダーにミスを誘ったり、飛び込ませたりしたいものだが、彼はまるで壁のようだ。ヨーロッパで多くの偉大なディフェンダーと対戦してきたが、今年最も印象的だったのはガブリエルだ。彼は相手に息をつく暇さえ与えない」

  • William Saliba Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    タイトル獲得目前

    今シーズン、ガブリエルの堅実な守備により、アーセナルは36試合で26失点に抑えられている。

    日曜のウェストハム戦で接戦を制し、アーセナルは79ポイントで首位。2位マンチェスター・シティに5ポイント差をつけている（試合数は1試合多い）。残るバーンリー、クリスタル・パレス戦に勝てば、22年ぶりの優勝だ。

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