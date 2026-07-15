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「騙されたし、裏切られた気分だ！」――元フランス代表でバルセロナでも活躍したスター選手が、スペイン戦の「屈辱」についてディディエ・デシャン監督らを激しく批判。
デュガリー、ワールドカップ敗退を痛烈批判
火曜日の2026年W杯準決勝でスペインに0-2で敗れたフランス代表には、厳しい批判が寄せられている。RMCの番組『Rothen s'enflamme』に出演したデュガリーは、デシャン監督と選手たちのパフォーマンスを容赦なく批判した。
1998年W杯優勝メンバーでもある彼は、この敗戦の仕方にあきれ、「これほどのタレントを擁するチームなら、もっと高いレベルが求められる」と主張した。デュガリーはこう語った。「これは単なる敗戦や敗退ではなく屈辱だ。スペインに負けることはあっても、こんな形で負けるべきではない。騙された、翻弄された、裏切られた気分だ……」
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あらゆる面で惨憺たる結果となった
デュガリー氏は、キリアン・ムバッペを含むチーム全体のパフォーマンスが、大一番への期待に全く応えられなかったと指摘する。試合前のデシャン監督や選手たちの自信に満ちた発言と、ピッチ上の厳しい現実との落差を強調した。 デュガリーは続けた。「結局、あらゆる面で惨憺たる試合をし、チャンスを一つも作れなかった。2022年のアルゼンチン戦の80分間を思い出させる内容だ。我々は最高で最強のはずなのに、またしてもこのような試合をしてしまった。そして、何の反応もなかった」。
攻撃統計の低さがフランスの弱点を示している
統計は、スペインを前にして攻撃の脅威が全くなかったというデュガリーの厳しい評価を裏付けている。
フランスは決定機を1度も作れなかったが、スペインは3度もチャンスを作った。ムバッペとデンベレは孤立し、フランスは90分間で枠内シュート2本のみ。散漫なプレーでペースを握られ、終始追いかける展開となった。
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デシャン監督、辞任へ
デシャン監督はイングランドとの3位決定戦後に辞任を発表すると見込まれ、14年に及ぶ在任に幕が下りる。2012年7月に就任した彼は、2018年W杯でフランスを優勝に導き、2020-21年のUEFAネーションズリーグでも制した。 契約は今月満了。チームはまもなく新監督ジネディーヌ・ジダンのもと、新時代を迎える。
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