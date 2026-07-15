火曜日の2026年W杯準決勝でスペインに0-2で敗れたフランス代表には、厳しい批判が寄せられている。RMCの番組『Rothen s'enflamme』に出演したデュガリーは、デシャン監督と選手たちのパフォーマンスを容赦なく批判した。

1998年W杯優勝メンバーでもある彼は、この敗戦の仕方にあきれ、「これほどのタレントを擁するチームなら、もっと高いレベルが求められる」と主張した。デュガリーはこう語った。「これは単なる敗戦や敗退ではなく屈辱だ。スペインに負けることはあっても、こんな形で負けるべきではない。騙された、翻弄された、裏切られた気分だ……」