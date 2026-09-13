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騒音上等！ 好調のニグレン、敵地アイブロックスの敵対的な大歓声をセルティックのエネルギーに変えると誓う
ニグレン、ダービー対決で準決勝進出を狙う
ベンヤミン・ニグレンは、セルティックがレンジャーズとのプレミアスポーツカップ準々決勝に臨むためアイブロックスへ乗り込む中、好調を維持したいところだ。この一戦は勝者がすべてを手にする一戦となる。すでにハーツ、ハイバーニアン、そして10人で勝利したアバディーンがハムデン・パークで行われる準決勝進出を決めている。
日曜日のダービーの勝者が準決勝の顔ぶれを出そろえさせることになり、組み合わせ抽選は試合直後に実施される。
SPFLの裁定によりアウェーサポーターの入場は認められておらず、マーティン・オニールのチームは5万人の敵対的なホームファンの圧力にさらされる。
- Getty Images Sport
ウインガー、敵対的なスタジアムの騒音を力にする
この一戦を前に、ニグレンは、ファンが自分を後押ししていようと敵対していようと、騒がしく熱気に満ちた雰囲気の中でこそ力を発揮できると明かした。25歳のスウェーデン代表は、アウェーサポーターの後押しがない状況でも、チームはゲームプランを遂行することに完全に集中していると強調した。
また、偏った声援に包まれる環境を、勝利をつかむためのさらなるモチベーションだと捉えている。
「昔から大きな声援が大好きだった。だからこれまでのキャリアでも、ホームでもアウェーでもプレーするのが好きだった」とニグレンは説明した。「自分はそれをスタジアムのエネルギーだと受け止めて、そのエネルギーを取り込むだけだ。自分たちは試合に集中し、ファンには別の場所で喜びを分かち合ってもらえればいい」
好調のFW、ダービー初ゴールを狙う
ニグレンは今季ここまで全公式戦9試合で5ゴール6アシストを記録しており、絶好調でこの一戦に臨む。セルティックでの通算得点は26となっているウインガーは、オールドファーム・ダービーで初ゴールを決めることを願っている。
ただ、個人の成績よりも、チャンスをつくり出し、チームとして結果を残すことが自分にとっての最優先事項だと強調した。
「もちろん、それは大きな意味を持つ。でも、実際にはそこまで考えていない」とニグレンは付け加えた。「自分はただチームメートのためにチャンスをつくりたい。だから、アシストして試合に勝てれば、それと同じくらいうれしい」
- Eibner Europa
セルティック、リーグカップ支配の継続へ
セルティックは今季のスコティッシュ・プレミアシップで6試合全勝と、国内での完璧な成績を土台にさらなる上積みを狙う。セルティックはリーグカップでもレンジャーズとの直近6回の対戦にすべて勝っており、歴史的にも優位に立っている。
ニグレンは、チームが継続して進めている戦術面の改善が当日に実を結ぶと引き続き自信を示している。
勝利すれば、セルティックは10月下旬にハムデン・パークで予定されている準決勝進出を決める。
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