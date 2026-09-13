ベンヤミン・ニグレンは、セルティックがレンジャーズとのプレミアスポーツカップ準々決勝に臨むためアイブロックスへ乗り込む中、好調を維持したいところだ。この一戦は勝者がすべてを手にする一戦となる。すでにハーツ、ハイバーニアン、そして10人で勝利したアバディーンがハムデン・パークで行われる準決勝進出を決めている。

日曜日のダービーの勝者が準決勝の顔ぶれを出そろえさせることになり、組み合わせ抽選は試合直後に実施される。

SPFLの裁定によりアウェーサポーターの入場は認められておらず、マーティン・オニールのチームは5万人の敵対的なホームファンの圧力にさらされる。



