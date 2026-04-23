200日ぶりに首位に立ったシティは、3日前のアーセナル戦を2-1で制したが、多数の決定機を逃した。ハーランドの5分の決勝点も、28本中1本のシュートだった。 英タブロイド紙『ザ・サン』は「アーセナルが危機に陥ると思ったのに」と皮肉った。

この浪費が響く可能性もある。残り5節で、シティは得失点差が同じながら得点数66対63で上回り、勝ち点同数のライバルをわずかにリードしているだけだ。シティのペップ・グアルディオラ監督は「私はフラストレーションを感じていない」と断言した。「なぜ感じる必要がある？我々は勝ち点3を獲得し、首位に立っている。 もちろん、もっと上手くやれるはずだが、選手たちは全力を尽くしてくれた」