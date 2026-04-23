試合の勝者となったアーリング・ハーランドは、マンチェスター・シティがFCバーンリーに1-0（前半1-0）で勝利した後の沈んだ雰囲気を肌で感じ取り、屈強なディフェンダーのように立ち向かった。「我々は首位だ」とノルウェー出身のスターFWは叫んだ。「だから喜べ！」
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首位でも雰囲気は沈む？ハーランド、シティファンに明確な要求
200日ぶりに首位に立ったシティは、3日前のアーセナル戦を2-1で制したが、多数の決定機を逃した。ハーランドの5分の決勝点も、28本中1本のシュートだった。 英タブロイド紙『ザ・サン』は「アーセナルが危機に陥ると思ったのに」と皮肉った。
この浪費が響く可能性もある。残り5節で、シティは得失点差が同じながら得点数66対63で上回り、勝ち点同数のライバルをわずかにリードしているだけだ。シティのペップ・グアルディオラ監督は「私はフラストレーションを感じていない」と断言した。「なぜ感じる必要がある？我々は勝ち点3を獲得し、首位に立っている。 もちろん、もっと上手くやれるはずだが、選手たちは全力を尽くしてくれた」
ペップ・グアルディオラ：「素晴らしい、並外れた試合だった」
グアルディオラ監督は、自チームの試合を「素晴らしく、並外れていた」と称えた。その上で、「特にこの時期のシーズンでは、勝つことだけがすべてだ。どんな犠牲を払っても勝たなければならない」と語った。
それでもアーセナルの残る日程はわずかに楽だ。 アーセナルはニューカッスル、フラム、ウェストハム、バーンリー、クリスタル・パレスと対戦。シティはエバートン、ブレントフォード、ボーンマス、パレス、アストン・ヴィラを迎える。シティは土曜18時15分のFAカップ準決勝サウサンプトン戦後、5月4日のリーグ戦まで最大6ポイント差をつけられる可能性がある。