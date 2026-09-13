カラム・マクレガーがセルティックの主将として、プレミア・スポーツ・カップ準決勝進出を懸けたオールドファームの準々決勝でレンジャーズとアイブロックスで対戦する。ハーツ、ハイバーニアン、そして10人で勝利したアバディーンは、それぞれ週末の勝利を受けてすでにハムデン・パーク行きの切符を手にしている。

日曜の一戦の勝者が準決勝の顔ぶれを完成させ、公式ドローは試合終了直後に行われる。

SPFLの裁定によりアウェーサポーターの入場が認められていないため、セルティックはスタジアム内で5万人のホームサポーターによる完全アウェーの空気に直面する。



