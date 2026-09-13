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「飲み込まれるな！」。カラム・マクレガーが、セルティックがアイブロックスで5万人のレンジャーズファンをいかに黙らせるかを明かす
マクレガー、異色のダービーで準決勝進出を狙う
カラム・マクレガーがセルティックの主将として、プレミア・スポーツ・カップ準決勝進出を懸けたオールドファームの準々決勝でレンジャーズとアイブロックスで対戦する。ハーツ、ハイバーニアン、そして10人で勝利したアバディーンは、それぞれ週末の勝利を受けてすでにハムデン・パーク行きの切符を手にしている。
日曜の一戦の勝者が準決勝の顔ぶれを完成させ、公式ドローは試合終了直後に行われる。
SPFLの裁定によりアウェーサポーターの入場が認められていないため、セルティックはスタジアム内で5万人のホームサポーターによる完全アウェーの空気に直面する。
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主将がアイブロックスの敵対的な雰囲気の中で冷静さを求める
ダービーを前に、マクレガーは極度のプレッシャーの中でも冷静さを保つことが絶対に必要だと強調した。主将は、この一戦特有の熱狂的な空気にのみ込まれないようチームに警鐘を鳴らした。
その代わりに、セルティックに対し、試合開始の笛から主導権を握り、これまで築いてきた自分たちのやり方を信じるよう促した。
「覚悟を持たなければならない」とマクレガーは言い切った。「セルティックらしく、前に出てボールを動かさなければならない。その場の空気や雰囲気に引きずり込まれてはいけない。言うのは簡単だが、実際には難しい。自分たちのスタイルを押しつけられた時は、たいてい良い結果を持ち帰れている」
不在のサポーターのために戦う準備ができたチーム
セルティックのファンがまったく不在となることに失望を示しつつも、マクレガーはサポーターに対し、チームがこの一戦の重要性を十分に理解していると強調した。MFは、アウェーサポーター不在の中でゴバンで好結果を残してきた過去を引き合いに出し、チームがそのプレッシャーに対応できる証拠だとした。
マーティン・オニール監督のチームは、スコティッシュ・プレミアシップで開幕6戦6勝と好調を維持してこの一戦に臨み、レンジャーズに対する直近のカップ戦での優位をさらに伸ばそうとしている。
「選手たちは、この試合がファンやクラブにとってどんな意味を持つかを分かっている」と、マクレガーは付け加えた。「勝つために、すべてを懸けてあそこへ行く。特別な状況の中で行われる特別な試合だ。勝者がすべてを手にする」
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セルティックがハムデン復帰決定を目指す
日曜日に勝利すれば、セルティックは10月31日の週末にハムデン・パークで行われる準決勝進出を決める。セルティックは両クラブの過去6度のリーグカップ対戦をすべて制しており、その見事な記録の維持を狙っている。
マクレガーは、攻撃的な戦術アプローチを遂行できれば、望む結果を手にできると引き続き自信を示している。
セルティックは序盤からホームの観客を静まらせ、再び国内タイトル獲得へ向けた道を切り開くことを目指している。
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