感動的な試合後、『デッドプール』や『ウルヴァリン』で知られる俳優はSNSに旅の写真を投稿し、粘り強く戦った代表チームへの誇りを示した。

彼は「この試合は絶対に見逃せなかった。飛行機、電車、車を乗り継いで来たが、価値はあった。トロントもカナダも熱狂した。サッカー史上で最高の雰囲気の一つだ。@teamcanada @fifaworldcup @canadasoccer を本当に誇りに思う」と綴った。



