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飛行機、電車、そして車！ライアン・レイノルズがカナダの2026年ワールドカップ開幕戦へ向けた大冒険は、苦労以上の価値があった。レックサムの共同オーナーは、歴史的な熱気に包まれた会場に感動した。
ハリウッドスターが歴史的瞬間を目撃
レイノルズはトロント・スタジアムで行われるグループB初戦、カナダ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦を観戦するため、北米を横断した。カナダは前半、ヨヴォ・ルキッチのヘディングで先制された。しかし途中出場のカイル・ラリンが同点弾を挙げ、1－1の引き分け。カナダはワールドカップ本大会で初勝ち点を手にした。
レイノルズ、熱狂的な地元ファンを称賛
感動的な試合後、『デッドプール』や『ウルヴァリン』で知られる俳優はSNSに旅の写真を投稿し、粘り強く戦った代表チームへの誇りを示した。
彼は「この試合は絶対に見逃せなかった。飛行機、電車、車を乗り継いで来たが、価値はあった。トロントもカナダも熱狂した。サッカー史上で最高の雰囲気の一つだ。@teamcanada @fifaworldcup @canadasoccer を本当に誇りに思う」と綴った。
ラリンが大会での不振を払拭
この勝利は、1986年から2022年までの6大会連続敗退という苦い記録に終止符を打った。サウサンプトンのFWラリンは途中出場からわずか2分、DFをかわしてゴール。全国が沸き、自国開催のW杯でカナダが初得点を挙げた。
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グループステージの重要な試合が迫っている
大会初勝利を挙げたカナダは、この勢いでグループBを突破しなければならない。6月18日にカタール、24日にスイスと対戦する。自国開催で決勝トーナメントに進むには、守備集中力を高め、序盤の失点を避けることが不可欠だ。