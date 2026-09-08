ヴィキングFKの主将ズラトコ・トリピッチは、チームのチャンピオンズリーグ初戦でVfBシュトゥットガルトと対戦するためドイツに到着した際、思いがけないアクシデントに見舞われた。33歳のウインガーは、スタヴァンゲルからのチャーター便の機内で香水の匂いが強すぎたため、アレルギー反応を起こした。

トリピッチはチームホテルで、強い香りによってフライト中ずっと鼻を刺激されたと明かした。

「あの飛行機は香水の匂いがあまりにも強かった」とトリピッチは説明した。「私は強い匂いにアレルギーがある。フライト中ずっと鼻がひどく刺激されていた」