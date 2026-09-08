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翻訳者：
「飛行機が墜落した！」。ビキングFK主将、歴史的なチャンピオンズリーグ一戦を前に悪夢のようなフライト被害
トリピッチ、飛行機アレルギーの疑いで騒動に見舞われる
ヴィキングFKの主将ズラトコ・トリピッチは、チームのチャンピオンズリーグ初戦でVfBシュトゥットガルトと対戦するためドイツに到着した際、思いがけないアクシデントに見舞われた。33歳のウインガーは、スタヴァンゲルからのチャーター便の機内で香水の匂いが強すぎたため、アレルギー反応を起こした。
トリピッチはチームホテルで、強い香りによってフライト中ずっと鼻を刺激されたと明かした。
「あの飛行機は香水の匂いがあまりにも強かった」とトリピッチは説明した。「私は強い匂いにアレルギーがある。フライト中ずっと鼻がひどく刺激されていた」
チームメートが香水のつけすぎで非難される
『Dagbladet』によると、トリピッチは、ルームメートのクリストッフェル・アスキルドセンが強いコロンの使用における主な原因の一人だと冗談交じりに名指しした。鼻が詰まっているにもかかわらず、主将はキックオフ前に点鼻薬を使えばすぐに回復すると認めた。
「彼はモデルになろうとしていて、それで香水をつけているんだ。残念ながらね」と、トリピッチは目を輝かせながら語った。
専門家のベルント・フルスケルはこの一件を笑い飛ばし、こう指摘した。「次にバイキングがチャーター機を手配する時は、香水は完全禁止で、デオドラントもほとんどなしであるべきだ。これはバイキングにとって学びの一部だ」
イェンセン、歴史的デビュー戦を前に冷静さを求める
フライトのハプニングを別にすれば、ヴィーキングのモルテン・イェンセン監督とトリピッチは、クラブ史上最大の一戦を数時間後に控えても完全に落ち着いた様子だった。イェンセン監督は、セバスティアン・ヘーネス体制の下で昨季ブンデスリーガ4位に入ったシュトゥットガルトと対戦するにもかかわらず、試合前の不安を強調しなかった。
イェンセン監督は、自身のチームがルーティンを変えることなく、高いプレッシャーがかかる場面に対処することに十分慣れていると強調した。
「歴史的な一戦であり、緊張している選手もおそらく数人いるだろう。だが、我々は何か特別なことをするつもりはない」とイェンセン監督は述べた。「プロのフットボーラーは順応するのがうまい」
トリピッチは節目よりゲームプランを重視する
トリピッチは指揮官の考えに同調し、主審が笛を吹いたら雑音を遮断することの重要性を強調した。主将は、選手たちが会場の壮大さではなく、自分たちの戦術的な役割だけに集中しなければならないと主張した。
約600人のアウェーサポーターが、MHPArenaでスカンディナビア王者を後押しするため、スタヴァンゲルから駆けつけた。
「大事なのは、結果への意識を手放すことだ。チームはそれがうまくできるようになっている」と、バイキングが欧州での初戦に向けて準備を進める中、トリピッチは締めくくった。
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