Getty Images Sport
翻訳者：
「顔面に強烈な一撃だ」――ボーンマス戦の敗北でプレミアリーグ優勝が遠のいたアーセナル。ミケル・アルテタ監督がファンに謝罪。
エミレーツ・スタジアムでの惨憺たる午後
アーセナルはホームで粘るボーンマスに敗れ、優勝へ黄信号が灯った。先制されたボーンマスはPKで同点とし、終盤にはアレックス・スコットの冷静な一撃で逆転した。 この敗戦でアーセナルは9ポイント差を保ったが、ペップ・グアルディオラ率いるシティは2試合未消化で、来週末エティハドでアーセナルを迎える。
アルテタ監督は試合後、サポーターの失望を認め、「謝罪し、潔く受け入れる。それだけだ」と語った。続けて「私がしたいのは、クラブのために全力を尽くし、選手たちに最高のチャンスを与えることだ。 スタジアムの雰囲気、ファン、サポート、そのエネルギーは世界一だと知っている。それがあるからこそ、我々の勝機は格段に高まる。あのようなサポートがある時ほど、最高のパフォーマンスを発揮できる機会はないと思う」
- Getty Images Sport
タイトル争いでの冷静な視点の維持
4試合中3敗と、アーセナルの不調は顕著だ。カップ戦敗退で優勝への圧力が高まる中、アルテタ監督は「シーズン最終月でこの位置にいられると8月に言われていたら、誰もが受け入れたはずだ」と冷静な見方を求めた。その一方で「今日は本来のレベルに達していない時間帯があった」と認め、改善を誓った。
「8月に『4月はこの位置だ』と言われていたら、皆受け入れていた」とアルテタは断言。一方で、90分間のパフォーマンスについては「反応が必要だった。前半は時折示したが、本来のレベルではなかった」と認め、 選手たちには謝罪し、改善しなければならない」と語った。
敗北による精神的な打撃
「決して諦めない闘志を示せ」と監督に求められていたチームにとって、この敗戦は大きな痛手だった。試合前、アルテタ監督はファンに「昼食も夕食も持参して」と訴え、要塞のような雰囲気を創り出そうとした。しかし選手たちはピッチでその熱量に応えられなかった。監督はロッカールームの精神的打撃について率直に語った。
「顔面に強烈な一撃を食らったようなものだ」とアルテタは認め、選手にもそう伝えた。「だが今は、その後にどう反応するかが重要だ。戦いはまだ続いている。これからは強い精神力と闘志、明確な戦い方が求められる。曖昧さは一切許されない。 勝ち残るか、去るかだ。極めて強い意志で臨まねばならない。特に試合が思い通りでない時こそ、今日と違うやり方が求められる」
- Getty Images Sport
アーセナルにとって重要な一週間が控えている
傷を癒やす間もなく、アーセナルは今季の行方を左右する一週間に臨む。チャンピオンズリーグ準々決勝でスポルティングCPと戦い、その後マンチェスター・シティとの試合では優勝の行方が決まる可能性もある。アルテタ監督率いるチームは、7日間でタイトル獲得の夢が消えるのを防ぐため、守備と決定力を急いで取り戻さなければならない。