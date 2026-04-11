アーセナルはホームで粘るボーンマスに敗れ、優勝へ黄信号が灯った。先制されたボーンマスはPKで同点とし、終盤にはアレックス・スコットの冷静な一撃で逆転した。 この敗戦でアーセナルは9ポイント差を保ったが、ペップ・グアルディオラ率いるシティは2試合未消化で、来週末エティハドでアーセナルを迎える。

アルテタ監督は試合後、サポーターの失望を認め、「謝罪し、潔く受け入れる。それだけだ」と語った。続けて「私がしたいのは、クラブのために全力を尽くし、選手たちに最高のチャンスを与えることだ。 スタジアムの雰囲気、ファン、サポート、そのエネルギーは世界一だと知っている。それがあるからこそ、我々の勝機は格段に高まる。あのようなサポートがある時ほど、最高のパフォーマンスを発揮できる機会はないと思う」



