頼れる存在が帰還！ キリアン・エムバペがトレーニング復帰、ジョゼ・モウリーニョ体制下のレアル・マドリー重要連戦に間に合う見通し

私生活やバロンドール獲得への野心をめぐるピッチ外の見出しがソーシャルメディアを席巻している一方で、エムバペのピッチ上での貢献は現在のチーム内で群を抜いている。今季のレアル・マドリーの総得点の40％に関与しており、チームの20得点のうち8得点を記録している。

そのうち7得点は国内リーグでのもので、サンティアゴ・ベルナベウが最も多くゴールを生んでいる舞台となっている。直近ではレアル・ソシエダ戦で見事なハットトリックを達成し、その後のラージョ・バジェカーノ戦でも2得点を挙げた。レアル・マドリーは現在、勝ち点15でラ・リーガ4位に位置しており、首位バルセロナとは6ポイント差となっているだけに、今週土曜はスペインの首都で試合を支配する彼の力が極めて重要になる。