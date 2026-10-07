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頼れる存在が帰還！ キリアン・エムバペがトレーニング復帰、ジョゼ・モウリーニョ体制下のレアル・マドリー重要連戦に間に合う見通し
ムバッペ、ビジャレアル戦で戦列復帰へ
ムバッペがバルデベバスでフルトレーニングに復帰し、今後のラ・リーガを控えるレアル・マドリーにとって大きな追い風となった。FWは水曜日、チームメートとともにトレーニングする姿が確認され、フランス代表のUEFAネーションズリーグでのトゥルキエ戦勝利でひざを負傷して短期間戦列を離れていた後とは思えない切れのある動きを見せ、実戦復帰への準備が整っている様子だった。トレーニング場での姿により、今週土曜日のビジャレアル戦に出場できる見通しであることが裏付けられた。これは『Marca』が当初報じていた通りだ。
このフランス人FWの復帰は、フランス代表でのゴール、その後の負傷への懸念、さらにマドリディスタの間で議論を呼んだ短い休暇も含まれた、波乱のインターナショナルブレイクを経てのものとなった。最近のパリとスイスへの移動をめぐってさまざまな声が上がる中でも、ムバッペはモウリーニョの下で行われたこの日のセッションで集中した様子を見せた。
- AFP
復帰の重要性を物語る主要データ
私生活やバロンドール獲得への野心をめぐるピッチ外の見出しがソーシャルメディアを席巻している一方で、エムバペのピッチ上での貢献は現在のチーム内で群を抜いている。今季のレアル・マドリーの総得点の40％に関与しており、チームの20得点のうち8得点を記録している。
そのうち7得点は国内リーグでのもので、サンティアゴ・ベルナベウが最も多くゴールを生んでいる舞台となっている。直近ではレアル・ソシエダ戦で見事なハットトリックを達成し、その後のラージョ・バジェカーノ戦でも2得点を挙げた。レアル・マドリーは現在、勝ち点15でラ・リーガ4位に位置しており、首位バルセロナとは6ポイント差となっているだけに、今週土曜はスペインの首都で試合を支配する彼の力が極めて重要になる。
欧州大会での影響
このFWの影響力は、ラ・リーガを超えてチャンピオンズリーグにも及んでいる。ムバッペはインテルとの開幕戦での2-1の勝利で重要な役割を果たし、貴重なゴールを決めてレアル・マドリーが欧州での戦いを好スタートで切ることに貢献した。数字の上でも、今季は8試合の出場で5試合に得点を記録しており、モウリーニョが戦術的なバランスを保つうえで頼りにする安定感を示している。
しかし、元PSGのこの選手には、アウェーでのパフォーマンス改善の余地がなお残されている。レアル・ベティス、アトレティコ・マドリーとの厳しいアウェーゲームではゴールを奪えず、現時点では最高のパフォーマンスをホームのファンの前で発揮していることがうかがえる。
- Getty Images Sport
過酷な10月の日程が待ち受ける
エンバペの回復時期は、今後数週間にレアル・マドリーを待ち受ける厳しい日程を踏まえると、これ以上ないタイミングだ。ビジャレアル戦の後、レアル・マドリーはホームでセビージャと対戦し、その後 10月25日に宿敵バルセロナとのアウェーゲームに臨む。
こうした重要な国内戦に加え、クラブはローマ、RBライプツィヒとの欧州での戦いにも対応しなければならない。エンバペは今後、ベルナベウのまばゆい照明の下で再びピッチに立つ前に、試合勘を磨くための短い時間を手にした。
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