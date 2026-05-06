頭部重傷を負ったモーガン・ギブス＝ホワイトは保護マスクを着用。ノッティンガム・フォレストはアストン・ヴィラとのヨーロッパリーグ準決勝アウェー戦を前に、彼のコンディションを報告した。

負傷者はまだいる。フォレストはムリージョ、オラ・アイナ、イブラヒム・サンガレ、ダン・ンドイェなどのコンディションを懸念している。ペレイラ監督は彼らの出場について明言を避けたが、先発誰であれチームのアイデンティティは変わらないと強調した。彼は「モーガンではなく負傷者に懸念があるため決定を先送りする。 とはいえ、プランA、B、Cはすでに考えている。負傷の懸念は多いし、選手起用にも迷う。それでもチームの精神、目標、信念、粘り強さ、戦術は決して疑ってはいけない。これらは揺るがない。」