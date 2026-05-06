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頭部重傷を負ったモーガン・ギブス＝ホワイトは保護マスクを着用。ノッティンガム・フォレストはアストン・ヴィラとのヨーロッパリーグ準決勝アウェー戦を前に、彼のコンディションを報告した。
ギブス・ホワイトの仮面オーディション
『ノッティンガム・ポスト』紙によると、ギブス＝ホワイトは間近に迫った欧州カップ決勝に向け、保護用フェイスマスクの採寸を行った。彼は月曜のチェルシー戦（3-1で勝利）で額に深い切り傷を負い、縫合処置を受けていた。 ヴィトール・ペレイラ監督は「作ったと思うが色は知らない」と冗談交じりに語り、ギブス＝ホワイトの出場を強く望んでいる。
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シティ・グラウンドでの土壇場の決着
ペレイラ監督はヴィラ・パークでのアウェー戦の先発メンバー決定を試合直前まで保留にしている。数名の主力選手が軽傷のため、このポルトガル人指揮官は起用を悩んでいる。ギブス＝ホワイトについては「痛みはある。様子を見る」と語った。 明日までに状態を確認する。本人と医療スタッフと相談して決めるが、最終判断は 아직していない」
チーム全体のフィットネスに関する懸念
負傷者はまだいる。フォレストはムリージョ、オラ・アイナ、イブラヒム・サンガレ、ダン・ンドイェなどのコンディションを懸念している。ペレイラ監督は彼らの出場について明言を避けたが、先発誰であれチームのアイデンティティは変わらないと強調した。彼は「モーガンではなく負傷者に懸念があるため決定を先送りする。 とはいえ、プランA、B、Cはすでに考えている。負傷の懸念は多いし、選手起用にも迷う。それでもチームの精神、目標、信念、粘り強さ、戦術は決して疑ってはいけない。これらは揺るがない。」
- AFP
決勝戦に向けて
1－0のリードを守るため、ペレイラ監督は水曜日の遅めの練習後にメンバーを決める。フォレストがヴィラに勝てばEL決勝進出。相手は第1戦で2－1とリードするブラガか、SCフライブルクのどちらかだ。