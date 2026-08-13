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頭脳明晰な人格者でコメディアン気質！ マンチェスター・ユナイテッドのフットボールディレクター、ジェイソン・ウィルコックスの素顔とは。プレミアリーグ優勝を果たしたブラックバーン時代のチームメートが語る
ウィルコックスはマンチェスター・シティ、サウサンプトン、マンチェスター・ユナイテッドで時間を過ごした
ボルトン生まれのウィルコックスは、ブラックバーンの下部組織育ちで、ローヴァーズのトップチームで主力選手へと成長した。10年間にわたるトップチーム在籍で270試合以上に出場し、1994-95シーズンのイングランド1部リーグ制覇に貢献。イングランド代表としても3試合に出場した。
2006年の現役引退後、リーズ、レスター、ブラックプールでのプレーを経てフットボール界から離れたが、2012年にマンチェスター・シティのアカデミー指導スタッフに加わり、なじみ深い環境へ復帰した。その後は同クラブでディレクターを務めた。
サウサンプトンは2023年1月、セント・メリーズに彼を招へいし、そこでフットボールディレクターとしての評価をさらに高めた。現在はマンチェスター・ユナイテッドで同職を務めており、2024年4月に当初はテクニカルディレクターとして加入していた。
55歳のウィルコックスは、ピッチ上とベンチ内の重要な補強決定に大きな発言権を持っており、マイケル・キャリックがルベン・アモリムの後任に選ばれるなか、極めて大きな注目を浴びる立場にある。
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マンチェスター・ユナイテッドのディレクター、ウィルコックスはどのような人物なのか。
このような要求が高く、結果がすべてのビジネスで成功するには打たれ強さが必要だ。では、ウィルコックスはどのような人物なのか。その問いを向けられた元ブラックバーンDFのヘンドリーは、IvyBetとの提携でGOALに次のように語った。「彼は明らかにとても聡明な人物だ。選手としても賢かった。
「ジェイソンは良い選手だった。左にジェイソン、右にスチュアート・リプリーがいる形で、ウインガーとして非常に効果的だった。そして前線にアラン・シアラーとクリス・サットンという2トップがいて、彼らが2人の供給を受けていた。だからこそ、この面々がほぼブラックバーンにプレミアリーグ優勝をもたらしたんだ。でも、供給役の存在も大きかった。
「正直に言って、ジェイソンがあのポジションに就くことになるとは思ってもいなかった。でも現役後はうまくやった。ビジネスも手がけ、その後はマンチェスター・シティのアカデミーに入り、そこで成長してアカデミー責任者になった。さらにサウサンプトンに引き抜かれ、サウサンプトン以降もずっと本当にうまくやっている。
「それにも驚きはない。彼は賢いフットボーラーだったからだ。優れた選手、偉大な選手が必ずしも優れたコーチや名監督になるとは限らない。でもジェイソンは別の道を歩んだ。
「私生活ではきっとうまくいくビジネスをやっていたんだろうし、その後にシティへ行き、マンチェスター・シティのアカデミーでコーチとして階段を上がって、こうしたさまざまな役割を果たしていった。
「ただ、彼は面白い男でもある。ジェイソンはとても頭の回転が速く、機転が利いた。レイ・ハーフォードとケニー（ダルグリッシュ）の物まねが本当にうまかった。指揮官やレイの物まねもいくつか見せていた。ご冥福を祈る。そしてトニー・パークスもそうだ。ご冥福を祈る。正直に言えば、ジェイソンはコメディアンだったよ。」
監督は移籍業務にもっと発言権を持つべきか？
ウィルコックスは現在、オールド・トラフォードでの移籍業務の決定にも関与している。こうした役職は年々一般的になるにつれ批判を集めてきたが、最善のアプローチとは何なのだろうか。
監督たちが自分の頭越しに大きな決断を下されるというその難題に直面し、ヘンドリーは次のように付け加えた。「サッカー界は変わった。だから補強は、それ自体がひとつの仕事なんだ。
「一般の人からすれば、選手が備えているあらゆる異なる要素や基準を考えることになる。最近ではトップレベルになると、あらゆることを調べる。社会的な側面や育った環境についても語るし、かなり過去にさかのぼっていろいろ見ていく。理解はできるよ。ただ、それがサッカー選手としてのその個人にどれほど本当に影響するのか、僕には分からない。
「ただ、土曜日にその試合でチームを選ぶ監督、コーチ、その人、その男こそ、自分のスカッドに誰を入れるかについて意見を持つべきだとは思う。そして、資金面やそれ以外のこともあって、いつもそうとは限らないのも分かっている。考えなければならないことは本当にたくさんあるからね。
「資金面というのは、使える予算がいくらあるのか、給与、その他すべてのことを意味している。クラブは適切に運営されなければならないのだから、そうしたすべてが考慮される。それも理解している。だが、自分のスカッドに何を加えようとしているのかについて、中心となる人物は多少なりとも影響力を持つべきだと思う」
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マンチェスター・ユナイテッド、2026-27シーズンにタイトル獲得を求められる重圧へ
キャリックはウィルコックスやユナイテッドの取締役会の面々と नियमित的に連絡を取り合うことになり、今夏にはユリ・ティーレマンスやアンドレイ・サントスらがその陣容に加わる。マンチェスター・ユナイテッドはニューカッスルの左SBルイス・ホールや、複数の攻撃的な選手との関連が報じられている。
この2シーズンでオールド・トラッフォードのトロフィーキャビネットに主要タイトルは加わっておらず、共同オーナーから控えGKに至るまで、あらゆる立場でクラブを動かす者たちには、2026-27シーズンに目に見える成功をもたらすことへのプレッシャーがかかっている。
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