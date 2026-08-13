このような要求が高く、結果がすべてのビジネスで成功するには打たれ強さが必要だ。では、ウィルコックスはどのような人物なのか。その問いを向けられた元ブラックバーンDFのヘンドリーは、IvyBetとの提携でGOALに次のように語った。「彼は明らかにとても聡明な人物だ。選手としても賢かった。

「ジェイソンは良い選手だった。左にジェイソン、右にスチュアート・リプリーがいる形で、ウインガーとして非常に効果的だった。そして前線にアラン・シアラーとクリス・サットンという2トップがいて、彼らが2人の供給を受けていた。だからこそ、この面々がほぼブラックバーンにプレミアリーグ優勝をもたらしたんだ。でも、供給役の存在も大きかった。

「正直に言って、ジェイソンがあのポジションに就くことになるとは思ってもいなかった。でも現役後はうまくやった。ビジネスも手がけ、その後はマンチェスター・シティのアカデミーに入り、そこで成長してアカデミー責任者になった。さらにサウサンプトンに引き抜かれ、サウサンプトン以降もずっと本当にうまくやっている。

「それにも驚きはない。彼は賢いフットボーラーだったからだ。優れた選手、偉大な選手が必ずしも優れたコーチや名監督になるとは限らない。でもジェイソンは別の道を歩んだ。

「私生活ではきっとうまくいくビジネスをやっていたんだろうし、その後にシティへ行き、マンチェスター・シティのアカデミーでコーチとして階段を上がって、こうしたさまざまな役割を果たしていった。

「ただ、彼は面白い男でもある。ジェイソンはとても頭の回転が速く、機転が利いた。レイ・ハーフォードとケニー（ダルグリッシュ）の物まねが本当にうまかった。指揮官やレイの物まねもいくつか見せていた。ご冥福を祈る。そしてトニー・パークスもそうだ。ご冥福を祈る。正直に言えば、ジェイソンはコメディアンだったよ。」