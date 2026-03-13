Getty
「頭脳不足」のブルーノ・フェルナンデスがマンUを足枷にしているのか？ 重要なプレミアリーグ優勝争いの疑問が投げかけられ、レッドデビルズの主将が痛烈に批判される
マンチェスター・ユナイテッドの主将フェルナンデスは賢明な移籍戦略を体現している
ファーガソン監督が2013年に引退して以来、ユナイテッドはこのタイトルを勝ち取ることができていません。ルイ・ファン・ハール、ジョゼ・モウリーニョ、オーレ・グンナー・スールシャール、ルーベン・アモリムといった監督たちは、オールド・トラッフォードでの国内での支配力を回復させることに失敗しています。
その夢を追いかけて多額の資金が投じられたが、巨額の投資に対して目に見える成果はほとんど見られなかった。フェルナンデスは、2020年1月にマンチェスターに移籍して以来、ユナイテッドの近年の移籍市場における最高の取引のひとつと広く見なされている。
彼は、318試合に出場し、キャプテンの職務を引き受けながら、レッドデビルズが当初4700万ポンド（6200万ドル）を投じたことを十二分に正当化している。フェルナンデスはユナイテッドで105ゴールを決め、100回以上のアシストを記録し、ライアン・ギグス、ウェイン・ルーニーに次いで、この2つの部門で3桁の数字を達成した3人目の選手となった。
しかし最近になって移籍説が浮上している。サウジ・プロリーグからの関心が表面化した2025年夏、ユナイテッドがフェルナンデスの放出に前向きだったと本人が主張しており、2026年には売却が承認される可能性もある。
助けか妨げか：フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドに何をもたらすのか？
パーカーは、レッドデビルズがオファーを受け入れるべきだと考えている。中盤の要で異なるアプローチを優先すれば、ユナイテッドはより強くなり、より現実的な優勝候補になると主張できるからだ。
プレミアリーグで2度の優勝を経験したパーカーは、オンラインカジノの法律に関する協賛のもと、フェルナンデスに関する評価を尋ねられた際、GOALにこう語った。「現時点で、マンチェスター・ユナイテッドの多くの人々はブルーノに盲目的なまでに固執している。 長期的な視野で考える必要がある。ブルーノのような選手で本当にリーグ優勝を争えるのか？彼は今、より前線での役割を与えられているが、問題は、彼に完璧なゲーム環境を整えない限り、彼は弱点になり得るということだ。
ボールを持っていない時、彼は相手をかわせない。タックルもせず、ただ追いかけるだけ。ボールを持たない時の規律のなさも問題だ。ひたすら追いかけることしか考えていない。ポジションをキープしてそれで十分だとは考えず、全てを追いかけて、追いかけている姿を見せなければ気が済まないのだ」
クニャを10番として起用し、左ウイングを獲得せよ：マンチェスター・ユナイテッドへの助言
マテウス・クーニャは最近、ベンジャミン・セスコがセンターフォワードとして調子を上げているため、ユナイテッドによってより深く、よりワイドなポジションに配置されている。パーカーは、ブラジル代表選手がフェルナンデスの背番号10の役割を担う理想的な候補となり得ると考えている。左サイドでプレーする別のウインガーを獲得すれば、という条件付きで。
彼は続けた。「クニャはボールを持った時、持たない時、両方でもっと貢献できると思う。間違いなくそうだ。でも人々は言うだろう、ブルーノが今シーズン決めたゴールを見てみろと。現時点ではそう言えるかもしれないが、ここ数試合の彼を見てほしい。キャプテンであり、いわゆるプレイメーカーである彼に何かを期待しているのに、彼は十分な働きをしていない。
ニューカッスル戦を見れば、あのペナルティは不要だった。アンソニー・ゴードンのような、必ずしもドリブルで突破する選手に対して、わざわざファウルを仕掛ける必要はなかった。ゴードンはペナルティを狙っていた。後半にも同じことを試みた。まったくもって愚かだ」
フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドか？
元マンチェスター・ユナイテッドのウィング、リー・シャープは最近GOALに対し、フェルナンデスがユナイテッドの「偉大な選手」となった一方で、クラブのレジェンドとして記憶される可能性は低いと語った。クラブの長きにわたるプレミアリーグ優勝待望に終止符を打つ手助けをすればその評価は変わるだろうが、31歳のミッドフィルダーにその機会が与えられるかどうかは未だ不透明だ。
