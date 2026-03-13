「頭脳不足」のブルーノ・フェルナンデスがマンUを足枷にしているのか？ 重要なプレミアリーグ優勝争いの疑問が投げかけられ、レッドデビルズの主将が痛烈に批判される

パーカーは、レッドデビルズがオファーを受け入れるべきだと考えている。中盤の要で異なるアプローチを優先すれば、ユナイテッドはより強くなり、より現実的な優勝候補になると主張できるからだ。

プレミアリーグで2度の優勝を経験したパーカーは、オンラインカジノの法律に関する協賛のもと、フェルナンデスに関する評価を尋ねられた際、GOALにこう語った。「現時点で、マンチェスター・ユナイテッドの多くの人々はブルーノに盲目的なまでに固執している。 長期的な視野で考える必要がある。ブルーノのような選手で本当にリーグ優勝を争えるのか？彼は今、より前線での役割を与えられているが、問題は、彼に完璧なゲーム環境を整えない限り、彼は弱点になり得るということだ。

ボールを持っていない時、彼は相手をかわせない。タックルもせず、ただ追いかけるだけ。ボールを持たない時の規律のなさも問題だ。ひたすら追いかけることしか考えていない。ポジションをキープしてそれで十分だとは考えず、全てを追いかけて、追いかけている姿を見せなければ気が済まないのだ」