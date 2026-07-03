ドイツ代表の元キャプテンは、クロップ氏を招聘するにはレッドブルへの移籍金に加え、彼の高額年俸も必要だと指摘。元ドルトムントとリヴァプールの監督である彼の報酬は、現代表監督ナーゲルスマン（38）を大幅に上回るという。
翻訳者：
「頭痛の種となる総合パッケージ」：ロタール・マテウスが、ユルゲン・クロップのDFBでの推定年俸について物議を醸す説を提示
『Bild』紙の番組『Lothar legt los』で、マテウスは「クロップの年俸はナーゲルスマンの額にはならない。すでに何人かと話したが、クロップがRBの年俸でDFBに行くことはない」と語った。
辞任が迫ると報じられるナゲルスマンは年約700万ユーロの報酬を得ており、後任として期待されるクロップにはそれ以上の高額報酬が必要となる。 マテウスは「これはDFBにとって頭痛の種となる総合的な条件だ」と語り、「クロップは自分の市場価値を知っている。年俸が1桁の百万ユーロでは話にならない」と続けた。
レッドブルでの報酬は不明だが、推定800万～1500万ユーロ。リヴァプール時代は年1800万ユーロだった。
- Getty Images
ユルゲン・クロップはレッドブルと2029年まで契約を結んでいる
クロップ監督はオーストリアの炭酸飲料メーカーと2029年末まで契約しており、書面での解約条項はないが口頭合意があるとされる。そのため、ドイツサッカー連盟（DFB）が彼を招聘するには、まずスポーツディレクターのオリバー・ミンツラフ（50）氏らレッドブル経営陣と交渉する必要がある。
『ビルト』紙は、交渉が複雑化すると伝えている。移籍は「順風満帆とは言い難い」と報じられ、レッドブルは数百万ユーロの移籍金を要求すると見込まれる。DFBが代表監督の獲得に移籍金を支払うのは前例がない。
巨額支出はDFBにとって初の試みだが、クロップ就任の可能性は高い。シュピーゲル誌はブンデスリーガの有力クラブ幹部の言葉を借り、「代表監督就任は確実だ」と伝えている。
現時点ではナゲルスマン氏が監督を務めている。 ただ、各メディアの報道が一致するところによると、元バイエルン監督は米・加・墨で開催されたW杯での惨敗を受け、連盟首脳が用意した「黄金の橋」を渡ることを決断したようだ。これによりナゲルスマンは自主的に辞任し、解任を免れる。退職金として700万ユーロを受け取る見込みで、契約は2028年まで残っている。
ユルゲン・クロップの監督経歴
期間 クラブ 2001年 - 2008年 FSVマインツ05 2008年 - 2015年 ボルシア・ドルトムント 2015年 - 2024年 FCリヴァプール
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。