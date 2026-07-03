「頭痛の種となる総合パッケージ」：ロタール・マテウスが、ユルゲン・クロップのDFBでの推定年俸について物議を醸す説を提示

クロップ監督はオーストリアの炭酸飲料メーカーと2029年末まで契約しており、書面での解約条項はないが口頭合意があるとされる。そのため、ドイツサッカー連盟（DFB）が彼を招聘するには、まずスポーツディレクターのオリバー・ミンツラフ（50）氏らレッドブル経営陣と交渉する必要がある。

『ビルト』紙は、交渉が複雑化すると伝えている。移籍は「順風満帆とは言い難い」と報じられ、レッドブルは数百万ユーロの移籍金を要求すると見込まれる。DFBが代表監督の獲得に移籍金を支払うのは前例がない。

巨額支出はDFBにとって初の試みだが、クロップ就任の可能性は高い。シュピーゲル誌はブンデスリーガの有力クラブ幹部の言葉を借り、「代表監督就任は確実だ」と伝えている。

現時点ではナゲルスマン氏が監督を務めている。 ただ、各メディアの報道が一致するところによると、元バイエルン監督は米・加・墨で開催されたW杯での惨敗を受け、連盟首脳が用意した「黄金の橋」を渡ることを決断したようだ。これによりナゲルスマンは自主的に辞任し、解任を免れる。退職金として700万ユーロを受け取る見込みで、契約は2028年まで残っている。