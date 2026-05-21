最大の犠牲者はバウマンだ。テル・シュテーゲンの負傷で先発の座が期待されたが、結局はノイアーの控えとなる見込みだ。

「バウマンはブンデスリーガで500試合以上をプレーし、最高のシーズンを送った」とバベは語った。「もし私がまだ彼に自信を持てないのなら、発表の14日前ではなく、もっと前に気づいているはずだ。もしノイアーがまた怪我をしたらどうなる？ その時はバウマンで十分だと言うつもりか？ もう誰もそんな話を真剣に受け止められないだろう」

それでもW杯に行きたいと受け入れたオリ・バウマンには脱帽だ。私なら「信用しないなら勝手にしろ」と言っただろう。」