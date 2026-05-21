Getty Images Sport
翻訳者：
「頭がおかしくなりそうだ！」――ジュリアン・ナーゲルスマン監督がドイツ代表選手たちに「遠回しな言い方」をしていると批判される中、元スター選手はW杯を前に「大惨事」を予見している。
ノイアーのドイツ代表復帰
ノイアーのドイツ代表復帰が報じられ、議論が沸き起こっている。しかし、近年の好調を受け、ベテランの復帰には多くの賛同がある。40歳のノイアーは、米・墨・加開催の大会で再び軸となる見込みだ。
- Getty Images
バベルはコミュニケーションを「大惨事」と評している
元ドイツ代表のバベル氏は、問題なのはノイアーの招集ではなく、ナゲルスマン監督の対応だと指摘。序列の不透明さがチームに不要な緊張をもたらしていると語った。
ranのインタビューでは「彼のコミュニケーションは惨事だ。この優柔不断な態度は代表監督への信頼を揺るがす。明確な指示が欲しいのは、選手もファンも同じだ」と語った。
「マティアス・ザマーが言うように、これは好みの問題ではなく、最高の選手がW杯に行くべきだ。ナゲルスマンが『ノイアーは絶好調だ』と先週気づいたとしても、それを今更言うのは無理がある」
「バウマンに脱帽だ」
最大の犠牲者はバウマンだ。テル・シュテーゲンの負傷で先発を期待されたが、結局はノイアーの控えとなった。
「バウマンはブンデスリーガで500試合以上を戦い、最高のシーズンを送った」とバベは語った。「もし私がまだ彼に自信を持てないのなら、発表の14日前ではなく、もっと前に気づいているはずだ。もしノイアーがまた怪我をしたらどうなる？ その時はバウマンで十分だと言うつもりか？ もう誰もそんな話を真剣に受け止められないだろう」
それでもW杯に行きたいと受け入れたオリ・バウマンには脱帽だ。私なら「信用しないなら勝手にしろ」と言っただろう。」
- Getty Images Sport
ドイツ、重要なワールドカップに向けた準備を進める
今後は、ナゲルスマン監督の最終メンバー発表と、その采配がワールドカップ開幕前に代表チームの雰囲気を落ち着かせることができるかどうかに注目が集まる。本大会では、ドイツ代表はキュラソー、コートジボワール、エクアドルと同じグループEに入っている。