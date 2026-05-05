チームメイトを殴った？レアル・マドリードのアントニオ・リュディガーを巡る騒動――チームへの謝罪

昨季のFCバルセロナとのカップ戦決勝（延長2-3で敗北）で、リュディガーが審判を侮辱しテープロールを投げつけた。この行為を受け、ナゲルスマン監督とドイツサッカー連盟（DFB）スポーツディレクターのルディ・フェラーが厳重に警告した。

ナゲルスマンは「限界だ。これ以上は許されない。そうでなければ、もっと深刻な結果になる」と語った。フェラーも「代表選手として、このような行為は許されない」と強調した。「トニは素晴らしい選手だが、代表なら振る舞いにも品格が求められる。自分への敬意を求めるなら、他者にも同じ敬意を示すべきだ」

その後、リュディガーは反省と悔恨の念を示した。 3月、FAZ紙にこう語った。「今回の議論で、自分の責任を再認識した。その責任を、ある瞬間には果たせなかった。真剣で客観的な批判は真摯に受け止めている。度を越えた場面があったことは分かっている。チームの混乱要因になりたくない。安定と安心感を与えたい」