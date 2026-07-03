「順風満帆ではない」：ユルゲン・クロップのDFB移籍は予想より複雑か？

当時の契約は口頭合意のみだったという。同紙は移籍の可能性について「順風満帆とは言えない」と指摘する。

さらに、レッドブルは2029年12月31日の契約満了前にクロップを放出する場合、数百万ユーロの移籍金を要求すると報じられている。ドイツサッカー連盟（DFB）が新代表監督の獲得に移籍金を支払うのは、これが初めてとなる。

ドルトムントとリヴァプールを優勝に導いた同氏が監督に就くことは「教会での『アーメン』のように確実だ」と、シュピーゲル誌はブンデスリーガの有力クラブ幹部の言葉を伝えている。