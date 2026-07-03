『Bild』紙によると、レッドブルGmbHの「グローバルサッカー部門責任者」クロップの契約には、書面での解約条項がないという。
翻訳者：
「順風満帆ではない」：ユルゲン・クロップのDFB移籍は予想より複雑か？
当時の契約は口頭合意のみだったという。同紙は移籍の可能性について「順風満帆とは言えない」と指摘する。
さらに、レッドブルは2029年12月31日の契約満了前にクロップを放出する場合、数百万ユーロの移籍金を要求すると報じられている。ドイツサッカー連盟（DFB）が新代表監督の獲得に移籍金を支払うのは、これが初めてとなる。
ドルトムントとリヴァプールを優勝に導いた同氏が監督に就くことは「教会での『アーメン』のように確実だ」と、シュピーゲル誌はブンデスリーガの有力クラブ幹部の言葉を伝えている。
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ナゲルスマン監督は辞任を決断したようだ。
クロップは、米国・カナダ・メキシコ開催のW杯でドイツ代表が屈辱的に敗退したことで、ナゲルスマンの後任最有力候補とされている。
パラグアイとの16強戦（PK戦の末3-4で敗退）直後には辞任を否定したが、38歳のナゲルスマン氏は、ベルント・ノイエンドルフ会長らドイツサッカー連盟（DFB）の重鎮たち、 ブンデスリーガ会長ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケやスポーツディレクターのルディ・フェラーらDFB重鎮が面子を保つ「黄金の橋」を架けたことも要因だ。
2028年欧州選手権まで契約が残っていたナゲルスマンには、年俸1年分約700万ユーロの退職金が提示され、早期退任が後押しされた。ここ数か月、彼の対外的な言動には「自己陶酔的」との批判も寄せられ、続投は難しい状況だった。
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ナゲルスマン氏に重大な疑惑
ここ数日、ナゲルスマン監督への批判が相次いでいる。スカイは、ウィンストン・セーラムのドイツ代表W杯合宿で理学療法サポートに大きな不満があると報じた。これを受け、キミッヒら数選手が外部の一流理学療法士を招き、治療を受けたという。
さらに『Sport Bild』は、ウンダフへの対応やコーチ陣と選手間のコミュニケーション不足、合宿での退屈さを指摘。これらの問題でチーム雰囲気は良好とは言えなかった。
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