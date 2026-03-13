Getty Images Sport
「順調すぎる！」－バイエルン・ミュンヘンが「欧州最強チーム」と称賛される中、クラブのレジェンドがハリー・ケインらチャンピオンズリーグ制覇の可能性を高く評価
バイエルンの巨人がコンパニー監督の下で最高の状態に到達
バイエルンは極めて効率的な優勝チームへと変貌を遂げ、ブンデスリーガでの圧倒的優位性を欧州の舞台での大勝とシームレスに融合させている。 ドイツ記録保持者のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦でアタランタを6-1で粉砕した結果は、大会全体に衝撃を与えた。コンパニー指揮下でチームは、ローテーションが先発メンバーを弱体化させない稀有な安定性を獲得。カーンはこの特性をクラブ史上最も成功した時代の象徴と位置づけている。
カーンは成功の「決定的な」指標を特定する
スカイ・スポーツのインタビューでカーンは、現在の戦力の恐るべき厚みを強調した。「バイエルンには非常に示唆に富む指標がある。 基本的に、チームから誰を起用しても、質が落ちることはほとんどない。時には全く変わらないこともある。過去において、これは常に非常に成功したシーズンになる兆候だった」と56歳の元選手は語った。さらに彼は続けた。「FCバイエルンが今ほど強いプレーを見せるのは、ブンデスリーガだけでなく国際的にも、私はめったに見たことがない。チームはまるで時計仕掛けのように機能している」
完璧への警告
アタランタを6-1で粉砕したにもかかわらず、カーンは「挑戦のファン」であり続け、現在のチームにとって道が平坦すぎると懸念している。「ただ一つ――私は常に挑戦のファンだが――今の状況は私にとって順調すぎる。 むしろ順調すぎるくらいだ。まるで時計仕掛けのように完璧に動いている」と彼は警告した。優勝を保証するまでには至らなかったものの、その評価は明確だった。「バイエルンが簡単にチャンピオンズリーグを制するとは断言しない。そうではない。しかし現時点で、彼らのサッカーのスタイルは欧州最強のチームだと私は考えている」
ビジネスの現場における「時計仕掛け」の検証
バイエルンは今、この勢いを準々決勝に持ち込みつつ、ブンデスリーガ首位でのリードを維持しなければならない。現在、最も近いライバルであるボルシア・ドルトムントに11ポイントの差をつけている。アタランタとの第2戦は形式的なものに思えるが、コンパニーにとって真の試練は、彼とコーチングスタッフが、迫る国際試合期間中にチームが鋭さと意欲を維持できるようどう確保するかにある。
