「順調すぎる！」－バイエルン・ミュンヘンが「欧州最強チーム」と称賛される中、クラブのレジェンドがハリー・ケインらチャンピオンズリーグ制覇の可能性を高く評価

アタランタを6-1で粉砕したにもかかわらず、カーンは「挑戦のファン」であり続け、現在のチームにとって道が平坦すぎると懸念している。「ただ一つ――私は常に挑戦のファンだが――今の状況は私にとって順調すぎる。 むしろ順調すぎるくらいだ。まるで時計仕掛けのように完璧に動いている」と彼は警告した。優勝を保証するまでには至らなかったものの、その評価は明確だった。「バイエルンが簡単にチャンピオンズリーグを制するとは断言しない。そうではない。しかし現時点で、彼らのサッカーのスタイルは欧州最強のチームだと私は考えている」