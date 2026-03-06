After Party Studios
翻訳者：
頂点への競争：KSIとダゲナム＆レッドブリッジ、ライアン・レイノルズ＆ロブ・マックの『ウェルカム・トゥ・レックスハム』に対抗するYouTubeドキュメンタリーシリーズを正式発表
『レース・トゥ・ザ・トップ』はいつ発売されますか？
受賞歴のあるクリエイティブ制作会社アフターパーティースタジオとKSIは、今夏『Race To The Top』を放送すると発表。ソーシャルメディア各チャンネル（総フォロワー数3350万人）でプロモーションを展開し、番組は2026-27シーズンまで継続される。
14言語に吹き替えられるこのシネマティックシリーズは、「『ブリテンズ・ゴット・タレント』審査員KSI（本名オラジデ・オラトゥンジ）が、ナショナルリーグ・サウス所属クラブを新時代へ導くプレッシャーと可能性に直面する姿を追う」内容となる。
制作会社アフター・パーティー・スタジオは次のように述べている：「カメラはKSIがクラブの指揮権を握る姿を追跡し、現代サッカー環境における非リーグチームの運営にまつわる日々の試練と苦難——取締役会での議論やファンの反応への対応など——を前例のない形で記録する」
KSI、サッカーチームのオーナーシップに参入し夢を実現中
ベン・ドイル（別名RVBBERDUCK）は、『Race To The Top』の監督であり、アフターパーティースタジオの創設者として次のように語っている。「昨年11月の雨の日曜日の朝、KSIから電話があり、彼がサッカークラブを買収すると聞いた時、私はその瞬間を必ず記録しなければならないと確信した。 2018年に『KSI: Can’t Lose』を撮影した時、彼がスポーツ全体を再定義する瞬間をカメラに収めた。今また、乗り越えられないように思える挑戦の瀬戸際に立つこの瞬間こそ、まさに完全な循環を感じさせる。このシリーズでは、ダガーズをプレミアリーグへ導こうと奮闘する彼の浮き沈みを、これまで以上に深く追うことになるだろう」
KSIはこう付け加えた： 「これは僕にとって本当に大きな出来事だ。『Race to Division One』の頃から応援してくれるファンにとっては、オンラインでサッカーを夢見ていた時代から実際にクラブを引き継ぐまでの完全なる循環の瞬間となる。ベンとアフターパーティースタジオとの再会はさらに特別な意味を持つ。彼は僕の全ての浮き沈みを捉えてきた。ダゲナム＆レッドブリッジでのこのジェットコースターのような旅に彼が共に乗り込んでくれることに、心からワクワクしている」
英国のサッカー界における著名な投資家およびオーナー
KSI は、他の有名人も同様にサッカーチームのオーナーになっているのを見て、サッカーチームのオーナーになることに興奮を語っています。レイノルズとマックに加え、NFL のレジェンド、トム・ブレイディがバーミンガム、シンガーソングライターのエド・シーランがイプスウィッチ、ラップスターのストームジーが AFC クロイドン・アスレティックに関わっています。
新たな冒険が熱狂的に受け入れられる一方で、サッカーの財務専門家であるロブ・ウィルソン教授は、ダゲナムをイングランドサッカーの6部リーグであるナショナルリーグ・サウスからプレミアリーグへと昇格させるために必要な条件について、Fruity King に語っています。
- Getty/After Party Studios
KSIはレイノルズとマックを模倣できるか？
ウィルソン博士は次のように述べています。「多くの点で、EFL への復帰は簡単な部分でしょう。リーグ 2 やリーグ 1 に到達すると、競争力のある財政は劇的にエスカレートし、リーグ 2 では約 400 万ポンド（500 万ドル）、リーグ 1 では 1,000 万ポンド（1,300 万ドル）になります。
チャンピオンシップでの昇格を目指す段階になると、給与だけで 4,000 万ポンド（5,300 万ドル）以上かかります。今後 10 年間で、チャンピオンシップに昇格したいなら、おそらく 6,000 万ポンドから 7,000 万ポンド（9,300 万ドル）程度の投資が必要になるだろうと思います。
「そしてプレミアリーグへの最終的な飛躍には、年間5000万ポンド（6700万ドル）の継続的な給与支出に加え、さらに5000万ポンドの移籍費、そしてダゲナム・アンド・レッドブリッジの規模では決して軽視できないプレミアリーグのインフラ基準への適合が必要となる。
「チャンピオンシップ昇格に10年かかるとした計画が、プレミアリーグ到達には20年かかるプロジェクトへと変貌する。その20年間で必要な投資額は2億5000万ポンド（3億3300万ドル）に上り、インフラ整備費も含まれる」
レイノルズとマックの青写真について彼は続けた。「レックサムの事例を見れば、ライアンとロブは単に資金を投入しただけでなく、クラブを核としたグローバルエンターテインメントブランドを構築し、チームを世界的なメディア資産へと変貌させた。KSIもこの手法を検討しているはずで、彼にはそれを実行する真の強みがある。
「彼のデジタル視聴者層と商業的経験、特に『Prime』のような事業を通じて、ピッチ外での大幅な収益創出が可能だ。成功したドキュメンタリー番組は1シーズンあたりメディア権利で500万ポンド（700万ドル）の価値があり、商業スポンサーシップやパートナーシップでさらに年間500万ポンドが加わる。適切に実行されれば、KSIのクリエイター経済は年間1000万～1500万ポンド（2000万ドル）規模の収益を生み出すだろう。
「KSIがレックサムの成功モデルを再現できれば、経済的実現性は高まる。全体としてプレミアリーグ参入は野心的だが、適切な商業戦略があれば、その挑戦の過程自体が最大の価値を生む可能性がある」
広告