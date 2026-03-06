頂点への競争：KSIとダゲナム＆レッドブリッジ、ライアン・レイノルズ＆ロブ・マックの『ウェルカム・トゥ・レックスハム』に対抗するYouTubeドキュメンタリーシリーズを正式発表

ウィルソン博士は次のように述べています。「多くの点で、EFL への復帰は簡単な部分でしょう。リーグ 2 やリーグ 1 に到達すると、競争力のある財政は劇的にエスカレートし、リーグ 2 では約 400 万ポンド（500 万ドル）、リーグ 1 では 1,000 万ポンド（1,300 万ドル）になります。

チャンピオンシップでの昇格を目指す段階になると、給与だけで 4,000 万ポンド（5,300 万ドル）以上かかります。今後 10 年間で、チャンピオンシップに昇格したいなら、おそらく 6,000 万ポンドから 7,000 万ポンド（9,300 万ドル）程度の投資が必要になるだろうと思います。

「そしてプレミアリーグへの最終的な飛躍には、年間5000万ポンド（6700万ドル）の継続的な給与支出に加え、さらに5000万ポンドの移籍費、そしてダゲナム・アンド・レッドブリッジの規模では決して軽視できないプレミアリーグのインフラ基準への適合が必要となる。

「チャンピオンシップ昇格に10年かかるとした計画が、プレミアリーグ到達には20年かかるプロジェクトへと変貌する。その20年間で必要な投資額は2億5000万ポンド（3億3300万ドル）に上り、インフラ整備費も含まれる」

レイノルズとマックの青写真について彼は続けた。「レックサムの事例を見れば、ライアンとロブは単に資金を投入しただけでなく、クラブを核としたグローバルエンターテインメントブランドを構築し、チームを世界的なメディア資産へと変貌させた。KSIもこの手法を検討しているはずで、彼にはそれを実行する真の強みがある。

「彼のデジタル視聴者層と商業的経験、特に『Prime』のような事業を通じて、ピッチ外での大幅な収益創出が可能だ。成功したドキュメンタリー番組は1シーズンあたりメディア権利で500万ポンド（700万ドル）の価値があり、商業スポンサーシップやパートナーシップでさらに年間500万ポンドが加わる。適切に実行されれば、KSIのクリエイター経済は年間1000万～1500万ポンド（2000万ドル）規模の収益を生み出すだろう。

「KSIがレックサムの成功モデルを再現できれば、経済的実現性は高まる。全体としてプレミアリーグ参入は野心的だが、適切な商業戦略があれば、その挑戦の過程自体が最大の価値を生む可能性がある」