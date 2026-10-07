今回の政府による突然の方針転換のきっかけとなったのは、チームの物議を醸した祝賀だった。開催国・日本との決勝に勝利した後、兵役免除の獲得を祝った3選手に厳しい批判が集まった。その中には韓国主将のイ・ギヒョクも含まれていた。イ・ギヒョクは金メダルを手に、「軍隊には行かない」と大声で叫ぶ様子を撮影されていた。この映像は拡散され、兵役を神聖な国民的義務であり、すべての若い男性が分かち合う犠牲と捉えることの多い世論から激しい反発を招いた。

イ・ギヒョクはその後、自らの行動について謝罪したが、免除制度の評判に生じたダメージはすでに取り返しのつかないものとなっているようだ。チェ長官もこの選手の振る舞いに対する評価を容赦せず、その発言を「まったくもって幼稚だ」と表現した。この一件は、エリート選手が一般国民と比べて不必要なほど寛大に扱われていると考える人々にとって、象徴的な事例となっている。