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「韓国がこれまでに輩出した中で最も技術に優れた選手」マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、パク・チソンがイ・ガンインを称賛。アトレティコ・マドリーの象徴になり得ると評価
レジェンドがその国最高の逸材を認定
パクは、同胞の選手を自国がこれまでに輩出した中で技術的に最も完成されたサッカー選手と見ており、スペインで敬愛される存在となる資質を十分に備えていると考えている。その高い評価は、この司令塔が安定したトップチームでの出場機会を求める決断を下したことを受けてのものだ。選手はPSGで欧州の大舞台となる決勝2試合に出場できなかった。
2人のつながりは何年も前にさかのぼる。若手選手がテレビCMの撮影で早くから備えていた才能を披露した際、初めて出会った。
- Getty Images Sport
マドリード移籍で創造性が高まる
尽きることのない運動量で知られた元MFは、その創造性あふれる選手を母国のスポーツ史上、最高の位置に置くことをためらわなかった。スペインの日刊紙『マルカ』に対し、主要タイトルを12度獲得したパクは絶賛した。「イ・ガンインは韓国がこれまでに輩出した選手の中で、最も技術的な才能に恵まれていると思う。世界の舞台でどこまで行けるのか、楽しみにしている」
イのラ・リーガへの移籍について、パクはこう続けた。「幸いなことに、韓国サッカーは国際的な最高レベルで戦える選手を継続的に輩出してきた。今、その中心にいるのがイ・ガンインだ。アトレティコ・マドリーへの移籍は、彼の技術を次のレベルへ引き上げる絶好の機会になるだろう。単に私の後継者になるだけでなく、韓国、そしてアジアの選手として欧州サッカーに自分自身の足跡を残せる。そういう選手に成長してほしい」
欧州で求められる精神的な強さについては、こう語った。「イ・ガンインと私はプレースタイルが違う。私が共感するのは彼のスタイルではなく、欧州の最高レベルで戦うことが何を意味するかという点だ。欧州の選手たちと競い、結果を出さなければならないアジアの選手が直面するプレッシャーはよく分かる。私には夢に向けた明確な目標があり、それを実現するには途方もない努力が必要だった。競争相手は世界最高の選手たちだったから、自分に足りないものを常に意識していた。その意識が、私を成長させ続けた原動力だったのだと思う」
共に歩んだ道のりが、長く続く絆を育む
司令塔がまだ6歳だった頃の初対面を振り返り、輝かしい実績を持つMFは語った。「カンインは子どもの頃から有名だったので、ぜひ会ってみたかったし、どんな子なのか興味があった。ただ、撮影にはほかの子どもたちもいたので、彼だけに集中することはできなかった」
「それ以来、韓国の誰もがそうであるように、彼の成長を見てきた。幼い少年が今のような選手になる姿を見ると、応援したくなる。韓国のファンは本当にイ・ガンインを特別な存在と見ている。彼は卓越した技術で有名で、すでにテレビにもよく出演していたが、実際に会ってみると、その可能性は想像をはるかに超えていた。おそらく、すべてのアスリートがうらやむような才能を持った選手だった。最高峰の舞台でプレーすると確信し、努力を続けるよう伝えたのを覚えている」
メトロポリターノでグリーズマンの後を継ぐ重圧については、こう強調した。「イ・ガンインがアトレティコ・マドリーにうまく適応しているのは驚きではない。さらなる飛躍の始まりだと見ている。クラブの偉大なレジェンドが残した穴を短期間で埋めるのは極めて難しい。しかし、長い目で見れば、イ・ガンインには十分な可能性がある。ピッチ上で実力を証明し続ければ、彼自身がレジェンドになれると信じている。イ・ガンインには『第2のグリーズマン』ではなく、『世界クラスのイ・ガンイン』になってほしい。ソン・フンミンがプレミアリーグのゴールデンブーツを獲得するとは、ほとんど誰も予想していなかったが、彼は成し遂げた。イ・ガンインにも同じ可能性がある」
- Penta Press
大陸の大一番で、新興勢力としての地位が試される
次に注目が集まるのは、欧州の舞台で迎える大一番だ。ディエゴ・シメオネ監督率いるチームが、チャンピオンズリーグでユナイテッドをホームに迎える準備を進めている。この注目の一戦は、若き司令塔にとって、強豪相手に力を試し、最高峰の舞台にふさわしいことを証明する絶好の機会となる。
再会を前に、かつてオールド・トラッフォードで人気を博した人物は、『マルカ』に冗談交じりにこう語った。「韓国人の多くはアトレティコの勝利を願うだろう。私はイ・ガンインが持てる力をすべて発揮できるよう応援するが、マンチェスター・ユナイテッドに勝ってほしい」
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