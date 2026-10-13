司令塔がまだ6歳だった頃の初対面を振り返り、輝かしい実績を持つMFは語った。「カンインは子どもの頃から有名だったので、ぜひ会ってみたかったし、どんな子なのか興味があった。ただ、撮影にはほかの子どもたちもいたので、彼だけに集中することはできなかった」

「それ以来、韓国の誰もがそうであるように、彼の成長を見てきた。幼い少年が今のような選手になる姿を見ると、応援したくなる。韓国のファンは本当にイ・ガンインを特別な存在と見ている。彼は卓越した技術で有名で、すでにテレビにもよく出演していたが、実際に会ってみると、その可能性は想像をはるかに超えていた。おそらく、すべてのアスリートがうらやむような才能を持った選手だった。最高峰の舞台でプレーすると確信し、努力を続けるよう伝えたのを覚えている」

メトロポリターノでグリーズマンの後を継ぐ重圧については、こう強調した。「イ・ガンインがアトレティコ・マドリーにうまく適応しているのは驚きではない。さらなる飛躍の始まりだと見ている。クラブの偉大なレジェンドが残した穴を短期間で埋めるのは極めて難しい。しかし、長い目で見れば、イ・ガンインには十分な可能性がある。ピッチ上で実力を証明し続ければ、彼自身がレジェンドになれると信じている。イ・ガンインには『第2のグリーズマン』ではなく、『世界クラスのイ・ガンイン』になってほしい。ソン・フンミンがプレミアリーグのゴールデンブーツを獲得するとは、ほとんど誰も予想していなかったが、彼は成し遂げた。イ・ガンインにも同じ可能性がある」