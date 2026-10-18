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「面白い！」モウリーニョ、ビニシウス・ジュニオールへの厳しい視線とガスペリーニの戦術に反応
マドリード、出場停止のヴィニ・ジュニオールを欠いてセビージャ戦に向け準備
レアル・マドリーは、日曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるセビージャとのラ・リーガの一戦で、スターウイングのヴィニシウス・ジュニオールを出場停止により欠く。ジョゼ・モウリーニョ監督はマルコ・アセンシオ、フェルラン・メンディ、ロドリゴも起用できず、欠場者が増えている。
主力を欠くものの、レアル・マドリーは週半ばに欧州の舞台でローマに劇的な逆転勝利を収め、自信を持ってこの試合に臨む。
モウリーニョ監督は、ヴィニシウスの日々の予定やピッチ外での居場所にメディアの関心が過度に集まっていることを揶揄した。
- AFP
モウリーニョ、ヴィニシウスへの厳しい視線とガスペリーニとの対決に言及
報道陣に対し、モウリーニョ監督は鋭く切り返した。ブラジル人スターに対する世間の関心について、「少しおかしな質問をしたい。あなたたちをフォローしている人たちは、彼が何時にバルデベバスに到着するのか気になるのか？ 何時に帰るかも？」と述べた。
ローマ戦を振り返り、「ヴィニシウスにとって非常に厳しい試合だった。試合後にも言ったが、その最大の原因はガスペリーニだ」と付け加えた。
「気になったのは、試合が落ち着いていたときに喫した2点目の形だ……。だが、問題はない。私は1つではなく、5つの変更を加えた」
レアル・マドリー、攻撃重視のメンバーリストを発表
ヴィニシウスの出場停止を補うため、モウリーニョ監督はFWのキリアン・エンバペ、エンドリッキ、ブラヒム・ディアス、カルロス・エスピ、ヤン・ディオマンデを招集した。
マドリードがホームでの全勝記録を伸ばそうとする中、指揮官は攻撃陣の選手層に全幅の信頼を示した。
「変更を加えてチームに新鮮さをもたらしたいなら、非常に良い選択肢がある」とモウリーニョ監督は改めて強調した。
- SOPA Images
レアル・マドリー、ベルナベウでの優位維持に注力
ホームでラ・リーガ4勝と欧州大会での1勝を挙げ、無敗を維持するレアル・マドリーが、敵地で手強さを見せてきたセビージャを迎える。
モウリーニョ監督率いるチームは、ゲームプランを遂行して勝ち点3を獲得し、その後に控える国内の試合へと目を向けたいところだ。
サンティアゴ・ベルナベウでのキックオフは日曜夜に予定されており、レアル・マドリーは今季ホーム6勝目を狙う。
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