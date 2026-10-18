レアル・マドリーは、日曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるセビージャとのラ・リーガの一戦で、スターウイングのヴィニシウス・ジュニオールを出場停止により欠く。ジョゼ・モウリーニョ監督はマルコ・アセンシオ、フェルラン・メンディ、ロドリゴも起用できず、欠場者が増えている。

主力を欠くものの、レアル・マドリーは週半ばに欧州の舞台でローマに劇的な逆転勝利を収め、自信を持ってこの試合に臨む。

モウリーニョ監督は、ヴィニシウスの日々の予定やピッチ外での居場所にメディアの関心が過度に集まっていることを揶揄した。