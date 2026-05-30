アレクサンダー・ズベレフは午前1時30分、ビーチサンダルでフィリップ・シャトリエ・コートのバックステージに現れた。彼は自分が何を言い、何と言わないかを知っていた。ヤンニク・シンナーとノバク・ジョコビッチが敗退し、自身が全仏オープンの最有力候補かと問われると、夜中の試合でクエンティン・アリスを破ったばかりのズベレフは、その話題には触れなかった。
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面白い言い間違いと新たなプレッシャー：アレクサンダー・ズベレフが全仏オープンで突如として絶好のチャンスを掴む
「自分がコントロールできること、つまり自分の試合に集中しなければならない」とハンブルク出身の世界ランク3位の選手は、地元ヒーローを6-4、6-3、5-7、6-2で破った後に語った。「次はフレンキー・デ・ヨングと対戦する。それ以外は気にしていない」
フレンキー・デ・ヨング？この小さな言い間違いは、約3時間に及ぶ接戦の末、深夜に及んだ試合で疲れたツベレフの口からこぼれ出たものだ。もちろん、彼が対戦するのはFCバルセロナのサッカー選手ではなく、昨年パリで彼から1セットを奪ったイェスパー・デ・ヨングであることを知っている。
現在106位のオランダ人はブローニュの森で波乱を巻き起こしている。 25歳の彼は予選決勝で敗れたものの、ラッキー・ロザーとして本戦に進出。初戦でスタン・ワウリンカを破り、3回戦では2021年東京五輪決勝でズベレフに敗れたカレン・ハチャノフを5セットで下した。ズベレフは全力を尽くす必要がある。
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アレクサンダー・ズベレフ：全仏オープンでシンナー敗退、今が正念場
世界ランク5位以内では唯一残ったズベレフは、グランドスラム決勝進出3回の経験から自身のレベルを把握している。「今日は少し調子が落ちたが、レベルは保てている」と語り、「第2週も良いテニスをし、全試合に勝つために全力を尽くす」と誓った。
ズベレフはこれまでも圧倒的な強さで勝ち進み、ライバルが脱落したことで「大舞台」が訪れるとの質問にも堂々と答えている。
専門家は彼の成功を確信している。シナー敗退直後、ボリス・ベッカーはユーロスポーツのインタビューで「最有力候補」と評価し、マッツ・ウィランダーも同意した。 「もちろん、彼は初のグランドスラムタイトルを求め、大きなプレッシャーを感じている」とパリで3度優勝したスウェーデンは語る。「だが今は外部からも圧がかかっている。今回失敗すれば、もうチャンスはないと皆が思うだろう」。
ヴィランダーはさらに、ズベレフがグランドスラムを制すると確信していると語った。パリでの優勝の機会は目前だ。