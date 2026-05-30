面白い言い間違いと新たなプレッシャー：アレクサンダー・ズベレフが全仏オープンで突如として絶好のチャンスを掴む

「自分がコントロールできること、つまり自分の試合に集中しなければならない」とハンブルク出身の世界ランク3位の選手は、地元ヒーローを6-4、6-3、5-7、6-2で破った後に語った。「次はフレンキー・デ・ヨングと対戦する。それ以外は気にしていない」

フレンキー・デ・ヨング？この小さな言い間違いは、約3時間に及ぶ接戦の末、深夜に及んだ試合で疲れたツベレフの口からこぼれ出たものだ。もちろん、彼が対戦するのはFCバルセロナのサッカー選手ではなく、昨年パリで彼から1セットを奪ったイェスパー・デ・ヨングであることを知っている。

現在106位のオランダ人はブローニュの森で波乱を巻き起こしている。 25歳の彼は予選決勝で敗れたものの、ラッキー・ロザーとして本戦に進出。初戦でスタン・ワウリンカを破り、3回戦では2021年東京五輪決勝でズベレフに敗れたカレン・ハチャノフを5セットで下した。ズベレフは全力を尽くす必要がある。