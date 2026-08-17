カメルーンの優勝は、2004年、2014年、2016年の過去3度の準優勝に続く快挙となった。FIFAランキング71位のカメルーンは、強豪ナイジェリアと開催国モロッコを破る厳しいノックアウトラウンドを勝ち抜き、その後マラウイを一蹴した。

マラウイは、大陸大会初出場で今大会最大の感動的なストーリーを生んだ。世界ランキング151位のスコーチャーズは、テムワとタビサのチャウィンガ姉妹が原動力となった。初戦でナイジェリアを3-2で破る番狂わせを演じた後、ノックアウトラウンドではガーナとアルジェリアを退けた。

今大会は、アフリカ女子サッカーの既存勢力図を根本から覆した。大会10度優勝のナイジェリアは準決勝進出を逃し、史上初めてFIFA女子ワールドカップ出場を逃すことになる。

インファンティーノ会長は「2026年CAF女子アフリカネイションズカップ優勝、そしてこの歴史的な初制覇によって、美しくサッカーを愛する祖国に大きな喜びをもたらしたカメルーンに祝意を表したい」と称賛した。

マラウイについて、インファンティーノ会長は「彼女たちは国だけでなく、サッカーを愛するすべての人に夢を見させた。大いに誇っていい」と語った。