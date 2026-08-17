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「非常に、非常に大きな成功だ！」。伏兵同士の決勝でWAFCONが歴史を作ったことにジャンニ・インファンティーノ会長が反応
カメルーン、WAFCON初優勝を達成
カメルーンはCAF女子アフリカ・ネーションズカップ2026決勝で、サプライズで決勝進出を果たしたマラウイを3-0で下し、記憶に残る大会を締めくくった。ラバトのムーレイ・エル・ハッサン・スタジアムで、カメルーンは前半に容赦ない戦いぶりを見せ、初の大陸王者に輝いた。
マリー・ンガー・マンガがナオミ・エトの得点を挟んで2ゴールを決め、前半終了前に勝敗を決定づけた。この勝利は、アフリカ女子サッカーの急速な成長を印象づける見事な大会を締めくくるものとなった。
インファンティーノ、歴史的な大会成功を称賛
インファンティーノ会長はモロッコで行われた決勝を観戦し、16チームに拡大された大会を称賛した。また、画期的な大会の実現に尽力したCAFのパトリス・モツェペ会長とモロッコサッカー連盟のフジ・レクジャ会長をたたえた。
「CAFとモロッコが主催したアフリカ・ネーションズカップは、非常に、非常に大きな成功だった。CAF、モロッコ、すべてのチーム、そして素晴らしいすべてのファンに祝福を送りたい」とインファンティーノ会長はFIFAの公式サイトで語った。
「パトリス・モツェペ会長が率いるアフリカサッカー連盟、フジ・レクジャ会長が率いるモロッコサッカー連盟、そして女子フットボールに光を当てたこの素晴らしい大会を開催したモロッコの素晴らしいすべての人々に、心から感謝したい」
伏兵が大陸勢力図を塗り替える
カメルーンの優勝は、2004年、2014年、2016年の過去3度の準優勝に続く快挙となった。FIFAランキング71位のカメルーンは、強豪ナイジェリアと開催国モロッコを破る厳しいノックアウトラウンドを勝ち抜き、その後マラウイを一蹴した。
マラウイは、大陸大会初出場で今大会最大の感動的なストーリーを生んだ。世界ランキング151位のスコーチャーズは、テムワとタビサのチャウィンガ姉妹が原動力となった。初戦でナイジェリアを3-2で破る番狂わせを演じた後、ノックアウトラウンドではガーナとアルジェリアを退けた。
今大会は、アフリカ女子サッカーの既存勢力図を根本から覆した。大会10度優勝のナイジェリアは準決勝進出を逃し、史上初めてFIFA女子ワールドカップ出場を逃すことになる。
インファンティーノ会長は「2026年CAF女子アフリカネイションズカップ優勝、そしてこの歴史的な初制覇によって、美しくサッカーを愛する祖国に大きな喜びをもたらしたカメルーンに祝意を表したい」と称賛した。
マラウイについて、インファンティーノ会長は「彼女たちは国だけでなく、サッカーを愛するすべての人に夢を見させた。大いに誇っていい」と語った。
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焦点は2027年のブラジルへ移る
この大会は、ブラジルで開催されるFIFA女子ワールドカップ2027のアフリカ予選も兼ねていた。自動出場枠を獲得したのはベスト4に進出したアルジェリア、カメルーン、マラウイ、モロッコの4チームで、アルジェリアとマラウイは同大会初出場となる。
南アフリカとガーナもプレーインマッチで重要な勝利を挙げた。両国はFIFA女子ワールドカップ2027プレーオフトーナメントの予備フェーズ組み合わせ抽選へ進出している。
その重要なプレーオフ抽選は、2026年8月20日木曜日にスイス・チューリヒで行われる。出場権を得たチームは、南米で来年開催される世界最高峰の大会に向け、ここから長期的な準備を始める。
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