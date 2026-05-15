「非常に相性が良い」――サウジアラビアでタイトルを取れば、元マンチェスター・ユナイテッド監督はCR7のMLS移籍を支持する。クリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシのインテル・マイアミでの共演の可能性。

そうなれば、この不朽のストライカーは新たな挑戦に誘われるのか。舞台は一体どこなのか。マンチェスター・ユナイテッドでロナウドと働いたムールステーンは、『Best Betting Bonuses』提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「あり得る話だ。それがこの世界の常だからね。

キャリアのこの段階では、すでに逃したチャンスもある。チャンピオンズリーグに出場できる欧州クラブへの復帰も考えられる。それが彼の望みだからだ。

「アメリカでMLSに1年挑戦する可能性もある。誰もがメッシとの共演を想像する。素晴らしい光景だ。2人が同じチームでプレーすれば、競争ではなく共闘を楽しめるかもしれない。」

2人のスターが同じ先発メンバーで共存できるか問われると、ムールステーンはこう続けた。「実績は互角だが、リンゴとナシを比べるようなものだ。

どちらが優れているかと議論するより、どちらに惹かれるかの問題だ。メッシは小柄で重力が低く、足でボールを操り、ジャンプや方向転換、ドリブルで相手をかわす。一方、クリスティアーノはエネルギーの塊で、強靭、長身、ダイナミック、速く、パワフルだ。

どちらも同じくらい重要で、互いに補完し合うので、一緒にプレーするのを楽しむだろう」