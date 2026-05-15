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「非常に相性が良い」――サウジアラビアでタイトルを取れば、元マンチェスター・ユナイテッド監督はCR7のMLS移籍を支持する。クリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシのインテル・マイアミでの共演の可能性。
ロナウド、国内と欧州のタイトル獲得を目指す
41歳にしてバロンドール5度受賞のロナウドに、移籍の機会は多く残されていない。彼は2027年夏まで、世界最高年俸でリヤドのアル・ナスルに所属する。ただし、関係者が合意すれば契約は解除できる。
2月のストライキで彼の去就が疑問視されたが、チームは2019年以来のリーグ優勝に王手をかけており、問題も解消したようだ。
さらにAFCチャンピオンズリーグ2決勝では土曜にガンバ大阪と対戦する。ロナウドは今季複数タイトル獲得で有終の美を飾る可能性もある。
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ロナウドとメッシは、インテル・マイアミで同じチームでプレーできるだろうか？
そうなれば、この不朽のストライカーは新たな挑戦に誘われるのか。舞台は一体どこなのか。マンチェスター・ユナイテッドでロナウドと働いたムールステーンは、『Best Betting Bonuses』提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「あり得る話だ。それがこの世界の常だからね。
キャリアのこの段階では、すでに逃したチャンスもある。チャンピオンズリーグに出場できる欧州クラブへの復帰も考えられる。それが彼の望みだからだ。
「アメリカでMLSに1年挑戦する可能性もある。誰もがメッシとの共演を想像する。素晴らしい光景だ。2人が同じチームでプレーすれば、競争ではなく共闘を楽しめるかもしれない。」
2人のスターが同じ先発メンバーで共存できるか問われると、ムールステーンはこう続けた。「実績は互角だが、リンゴとナシを比べるようなものだ。
どちらが優れているかと議論するより、どちらに惹かれるかの問題だ。メッシは小柄で重力が低く、足でボールを操り、ジャンプや方向転換、ドリブルで相手をかわす。一方、クリスティアーノはエネルギーの塊で、強靭、長身、ダイナミック、速く、パワフルだ。
どちらも同じくらい重要で、互いに補完し合うので、一緒にプレーするのを楽しむだろう」
ロナウドはスポルティングでキャリアをスタートし、同じクラブで終えたいと思うだろうか？
ロナウドが「アメリカン・ドリーム」を諦め、キャリアの出発点であるポルトガルのスポルティングで現役を終える可能性はあるのか。ムールステーンはこう語る。「あり得ない話ではない。だが彼がスポルティングとどれほど強い絆で結ばれているかは不明だ。マンチェスター・ユナイテッドで長く過ごし、すでに一度戻ったこともある。
彼はレアル・マドリードでも長年プレーし、最大の成功を収めたが、それでもスポルティングは彼のキャリア出発点であり、十分に考えられる選択肢だ」
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ロナウドは、MLS移籍を検討する前に息子とプレーできる。
ロナウドは近い将来、環境を変える計画はない。サウジアラビアでは長男クリスティアーノ・ジュニアとプレーする機会が間もなく訪れる可能性があり、実現すれば快挙だ。
仮にアメリカ行きを決断しても、急ぐ必要はない。メッシが所属するインテル・マイアミとの契約は2028年までで、12か月後にはフリーエージェントとして移籍できるからだ。