ドイチェ・ヴェレの女性記者が、ドイツ代表のグループリーグ第2戦・コートジボワール戦を前に、シュヴァインシュタイガーの発言についてBVBとリヴァプールの元監督に質問した。
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「非常に深刻な問題だ」：ユルゲン・クロップ、バスティアン・シュヴァインシュタイガーに関する質問を受けてインタビューを退席
シュヴァインシュタイガーは、ARDの解説者としてアフリカ代表対ドイツ代表戦前にコートジボワールのプレースタイルを「荒々しい」「型破り」「戦術的とは言えない」と評価し、さらに「アフリカのサッカー」と表現した。この発言が物議を醸した。
この発言は大きな批判を招いた。 ジャーナリストで作家のフィリップ・アウォヌーは『シュピーゲル』寄稿文で「アフリカ系は未開で異質、潜在的に危険とみなされてきた」と指摘し、シュヴァインシュタイガーは人種差別的ではないものの発言に問題があると批判した。
元プロサッカー選手のハンス・サルペイ氏も『t-online』のインタビューで、専門家たちが「アフリカのサッカーについて何も分かっていない」と批判した。
クロップ：「何を言えばいいか分からない」
クロップは話を煽りたくなかったらしく、記者の質問を途中で遮った。「その話題にさらに踏み込もうとしているが、私には答えられない」と即座に反論した。
「これは『非常に深刻な話題』で、何を言えば適切なのか分からない。アフリカ出身の人々にとっては一つの問題だが、他の人々にとってはまた別の意味を持つ」と59歳のクロップ監督は続けた。
その後、彼は記者が持っていたドイチェ・ヴェレのマイクを指し、皮肉を込めて「驚くべきことに、これらはドイツ製だ。本当に驚いたよ」と言った。礼を述べると、笑いながら背を向け、女性記者や他のジャーナリストを残して去った。