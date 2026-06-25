シュヴァインシュタイガーは、ARDの解説者としてアフリカ代表対ドイツ代表戦前にコートジボワールのプレースタイルを「荒々しい」「型破り」「戦術的とは言えない」と評価し、さらに「アフリカのサッカー」と表現した。この発言が物議を醸した。

この発言は大きな批判を招いた。 ジャーナリストで作家のフィリップ・アウォヌーは『シュピーゲル』寄稿文で「アフリカ系は未開で異質、潜在的に危険とみなされてきた」と指摘し、シュヴァインシュタイガーは人種差別的ではないものの発言に問題があると批判した。

元プロサッカー選手のハンス・サルペイ氏も『t-online』のインタビューで、専門家たちが「アフリカのサッカーについて何も分かっていない」と批判した。