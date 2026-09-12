レクサムは、ライアン・レイノルズとロブ・マケルヘニーが2021年に買収を完了して以来、最大の敗戦を喫した。 ウェストハムに6-0で粉砕されたことで、2023年9月のストックポート・カウンティ戦での0-5敗戦というそれまでのワースト記録を上回った。

このウェールズのクラブは、3季連続昇格という驚異的な快進撃を経て、今季チャンピオンシップに到達した。しかし、前季にプレミアリーグから降格したウェストハムを相手に、フィル・パーキンソン監督のチームは歯が立たなかった。