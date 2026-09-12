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「非常に厳しい夜だった」 ウェストハムに“ハリウッド時代”最大の敗戦を喫したレクサムで、フィル・パーキンソン監督が責任を負う
レクサム、ハリウッドオーナー体制下で記録的な大敗を喫す
レクサムは、ライアン・レイノルズとロブ・マケルヘニーが2021年に買収を完了して以来、最大の敗戦を喫した。 ウェストハムに6-0で粉砕されたことで、2023年9月のストックポート・カウンティ戦での0-5敗戦というそれまでのワースト記録を上回った。
このウェールズのクラブは、3季連続昇格という驚異的な快進撃を経て、今季チャンピオンシップに到達した。しかし、前季にプレミアリーグから降格したウェストハムを相手に、フィル・パーキンソン監督のチームは歯が立たなかった。
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パーキンソン、ロンドン・スタジアムでの崩壊の責任を受け入れる
パーキンソン監督は、ジャロッド・ボーウェンとジョエル・ピロエの前半のゴールで先行を許した自軍の戦いぶりを見届けた後、容赦ない言葉を口にした。レクサムは後半に崩れ、ホームの相手はコンスタンティノス・マヴロパノス、バレンティン・カステジャノス、モハマドゥ・カンテ、マナー・ソロモンも追加点を挙げた。
「非常に厳しい」と、パーキンソン監督は試合後に語った。「とても厳しい夜だった。自分自身を分析し、その責任を負わなければならない。何をもっとうまくできたのかを見直すつもりだ。25分間は試合に入れていたが、その後は守備が十分ではなかった2つの場面があった。3点目が本当に我々にとどめを刺した」
歴史的な観衆が、レクサムが重要な転換点を逃す姿を見守った
この試合は5万9712人の観衆の前で行われ、レクサムの試合としては史上最多の観客動員を記録した。観客数は、1970年1月にFAカップでアンフィールドのリヴァプール戦で記録したクラブの従来最多5万4096人を上回った。
レクサムは0-1で迎えた場面で、ジョージ・ドブソンのシュートがマヴロパノスにゴールライン上でクリアされ、試合の流れを変える決定的なチャンスを逃した。その直後、ウェストハムが完全に主導権を握り、一方的な展開へと持ち込んだ。
「一方では冷静に考えていて、彼らは非常に優れたチームであり、数百万ポンド規模の攻撃陣を擁し、プレミアリーグにいるべきチームだと言っている」と、パーキンソンは認めた。
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対照的な軌跡が厳しいチャンピオンシップの戦いを形作る
この結果により、前季にプレーオフ進出をあと一歩で逃したレクサムは、今季序盤の厳しい戦いがさらに長引く形となった。パーキンソン監督のチームはチャンピオンシップ開幕7試合でわずか1勝にとどまっており、上位6位よりも降格圏の方が近い位置にいる。
一方、ウェストハムは2018年9月以来となる最大得点差での勝利を収め、週末の試合を前にチャンピオンシップ首位に浮上した。ウェストハムはトップリーグへの即時復帰に向け、素早く巻き返しを図るうえで好位置につけているように見える。
レクサムは、この歴史的な痛手から素早く立ち直り、リーグ戦での立ち位置を安定させなければならない。パーキンソン監督は、チームが2部リーグの要求に適応できるよう、守備のもろさの修正に重点を置くことになる。
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