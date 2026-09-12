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Swansea City v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「非常に厳しい夜だった」　ウェストハムに“ハリウッド時代”最大の敗戦を喫したレクサムで、フィル・パーキンソン監督が責任を負う

フィル・パーキンソン
レクサム
ウェストハム 対 レクサム
ウェストハム
EFL チャンピオンシップ

レクサムが、ライアン・レイノルズとロブ・マケルヘニーの時代で最も大きな敗戦を喫した。ウェストハムはロンドン・スタジアムで容赦なく攻め立て、6-0で圧勝した。フィル・パーキンソン監督は、記録的な観客の前でチャンピオンシップ首位の相手に一蹴された後、全面的に責任を受け止めた。

  • レクサム、ハリウッドオーナー体制下で記録的な大敗を喫す

    レクサムは、ライアン・レイノルズとロブ・マケルヘニーが2021年に買収を完了して以来、最大の敗戦を喫した。 ウェストハムに6-0で粉砕されたことで、2023年9月のストックポート・カウンティ戦での0-5敗戦というそれまでのワースト記録を上回った。

    このウェールズのクラブは、3季連続昇格という驚異的な快進撃を経て、今季チャンピオンシップに到達した。しかし、前季にプレミアリーグから降格したウェストハムを相手に、フィル・パーキンソン監督のチームは歯が立たなかった。

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    パーキンソン、ロンドン・スタジアムでの崩壊の責任を受け入れる

    パーキンソン監督は、ジャロッド・ボーウェンとジョエル・ピロエの前半のゴールで先行を許した自軍の戦いぶりを見届けた後、容赦ない言葉を口にした。レクサムは後半に崩れ、ホームの相手はコンスタンティノス・マヴロパノス、バレンティン・カステジャノス、モハマドゥ・カンテ、マナー・ソロモンも追加点を挙げた。

    「非常に厳しい」と、パーキンソン監督は試合後に語った。「とても厳しい夜だった。自分自身を分析し、その責任を負わなければならない。何をもっとうまくできたのかを見直すつもりだ。25分間は試合に入れていたが、その後は守備が十分ではなかった2つの場面があった。3点目が本当に我々にとどめを刺した」

  • 歴史的な観衆が、レクサムが重要な転換点を逃す姿を見守った

    この試合は5万9712人の観衆の前で行われ、レクサムの試合としては史上最多の観客動員を記録した。観客数は、1970年1月にFAカップでアンフィールドのリヴァプール戦で記録したクラブの従来最多5万4096人を上回った。

    レクサムは0-1で迎えた場面で、ジョージ・ドブソンのシュートがマヴロパノスにゴールライン上でクリアされ、試合の流れを変える決定的なチャンスを逃した。その直後、ウェストハムが完全に主導権を握り、一方的な展開へと持ち込んだ。

    「一方では冷静に考えていて、彼らは非常に優れたチームであり、数百万ポンド規模の攻撃陣を擁し、プレミアリーグにいるべきチームだと言っている」と、パーキンソンは認めた。

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    対照的な軌跡が厳しいチャンピオンシップの戦いを形作る

    この結果により、前季にプレーオフ進出をあと一歩で逃したレクサムは、今季序盤の厳しい戦いがさらに長引く形となった。パーキンソン監督のチームはチャンピオンシップ開幕7試合でわずか1勝にとどまっており、上位6位よりも降格圏の方が近い位置にいる。

    一方、ウェストハムは2018年9月以来となる最大得点差での勝利を収め、週末の試合を前にチャンピオンシップ首位に浮上した。ウェストハムはトップリーグへの即時復帰に向け、素早く巻き返しを図るうえで好位置につけているように見える。

    レクサムは、この歴史的な痛手から素早く立ち直り、リーグ戦での立ち位置を安定させなければならない。パーキンソン監督は、チームが2部リーグの要求に適応できるよう、守備のもろさの修正に重点を置くことになる。

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