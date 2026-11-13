「非常に優れた」ジオ・レイナはなぜ「転々としてきた」のか？ブラッド・フリーデルは米国代表スターがケガの問題を乗り越え、ストラスブールで実力を証明すると期待
10代の逸材として頭角を現す
レイナは2019年にアメリカを離れ、ドイツのボルシア・ドルトムントに加入して以来、そうした期待を背負ってきた。17歳でBVBのトップチームデビューを果たし、ブンデスリーガでデビューしたアメリカ人選手の最年少記録を更新。この記録はそれまで代表のチームメイト、クリスティアン・プリシッチが保持していた。
当時のレイナは最も有望な若手選手と見なされ、クラブと代表の双方で主力を担うと期待されていた。しかし、コンディション面の問題がすぐに、残念ながら繰り返されるようになった。
負傷によって、頂点に立つと目されていたレイナの成長は妨げられ、ドルトムントでの先発機会も減っていった。2024年のプレミアリーグのノッティンガム・フォレストへの期限付き移籍も実りの乏しいものとなり、イングランドでは期待された活躍を見せられなかった。
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メンヒェングラートバッハで1年を過ごし、その後フランスへ
2025年にボルシア・メンヒェングラートバッハへ完全移籍して新たなスタートを切ったが、出場はわずか19試合で、1得点にとどまった。それでも、2026年の自国開催のワールドカップに臨むマウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるアメリカ代表のメンバーには選ばれた。
その大会後、ストラスブールへ移籍し、2031年までの長期契約を結んだ。レイナはリーグ・アンで好調なスタートを切り、10試合で3得点を記録。長く腰を据えられる新天地を見つけたようだ。
レイナが本来の力を最大限に発揮するために必要なもの
現在のレイナをどう評価し、ついにその実力を最大限に発揮できるようになるのかと問われた元アメリカ代表GKのフリーデルは、グローブナー・スポーツの協力のもと、GOALに次のように語った。「残念ながら、彼があちこちを行き来してきたのは、主にケガのせいだ」
「願わくは、彼自身の体が、いわばケガから回復し、成長もしているはずだ。最初にケガをした頃を振り返ると、彼の体はまだ発達しきっていなかった。まだ成長が終わっていなかったんだ。若い選手が成長途中にケガをし、その後も何度もケガを重ねると、体にとって本当に危険だ。残念ながら、それが彼に起きてしまった」
「彼の実力を疑う余地はまったくないと思う。もし実力がなければ、これほど多くのクラブがケガを抱える彼を獲得し、起用し続けようとはしなかったはずだ」
「彼は、関節や腱、靭帯など、体のすべてが治るまで少し時間が必要だった選手だ。今は試合に出場し続けられるはずだ。彼には12カ月間、ケガなく過ごしてほしい。毎週末に60分から90分間プレーし、ケガをせずにシーズンを戦い抜いて、体をその状態に慣らせば、素晴らしい選手の姿が見られると思う」
「彼は非常に優れていると思う。みんな彼が優れていることは知っているが、試合に出場し続けたことがないため、どれほど優れているかを世間はまだ十分に理解していないと思う。彼は本当に素晴らしい選手だ。少しばかり運が必要なんだ」
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ストラスブールとアメリカ男子代表で追い求める目標
ストラスブールは、レイナに欧州サッカーで本来の力を最大限に発揮させられるのは自分たちだと考えている。彼への期待を少し抑え、より大きな自由を与える方針だ。レイナには自由にプレーし、ピッチの重要なエリアで試合に影響を与えることが求められている。
クラブでの好調は、アメリカ代表にとってもプラスになるはずだ。同代表はCONCACAFネーションズリーグ準々決勝で、ハイチ代表との2試合制の対戦を控えている。好不調の波がある背番号10は、すでに代表通算47試合に出場しており、十分に達成可能な代表通算100試合出場を目標に掲げるべきだ。
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