現在のレイナをどう評価し、ついにその実力を最大限に発揮できるようになるのかと問われた元アメリカ代表GKのフリーデルは、グローブナー・スポーツの協力のもと、GOALに次のように語った。「残念ながら、彼があちこちを行き来してきたのは、主にケガのせいだ」

「願わくは、彼自身の体が、いわばケガから回復し、成長もしているはずだ。最初にケガをした頃を振り返ると、彼の体はまだ発達しきっていなかった。まだ成長が終わっていなかったんだ。若い選手が成長途中にケガをし、その後も何度もケガを重ねると、体にとって本当に危険だ。残念ながら、それが彼に起きてしまった」

「彼の実力を疑う余地はまったくないと思う。もし実力がなければ、これほど多くのクラブがケガを抱える彼を獲得し、起用し続けようとはしなかったはずだ」

「彼は、関節や腱、靭帯など、体のすべてが治るまで少し時間が必要だった選手だ。今は試合に出場し続けられるはずだ。彼には12カ月間、ケガなく過ごしてほしい。毎週末に60分から90分間プレーし、ケガをせずにシーズンを戦い抜いて、体をその状態に慣らせば、素晴らしい選手の姿が見られると思う」

「彼は非常に優れていると思う。みんな彼が優れていることは知っているが、試合に出場し続けたことがないため、どれほど優れているかを世間はまだ十分に理解していないと思う。彼は本当に素晴らしい選手だ。少しばかり運が必要なんだ」