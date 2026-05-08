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Julian Alvarez(C)Getty images
Adhe Makayasa

翻訳者：

「非常にバランスの取れた選手」――セルヒオ・アグエロは、ジュリアン・アルバレスがバルセロナに「完璧にフィットする」と語る。

移籍情報
フリアン・アルバレス
バルセロナ
ラ・リーガ
アトレティコ・マドリー
アーセナル
プレミアリーグ
セルヒオ・アグエロ

マンチェスター・シティのレジェンド、セルヒオ・アグエロは、同胞ジュリアン・アルバレスが今夏バルセロナへ移籍すると予想している。元ストライカーのアグエロは、アトレティコ・マドリードのスターがロベルト・レヴァンドフスキの後継者としてカンプ・ノウで成功するために必要な守備意識と戦術理解を持っていると確信している。

  • バルサ、レヴァンドフスキの後継者にアルバレス注目

    アルバレスは欧州トップクラブの獲得候補に浮上。アーセナルもワールドカップ優勝経験のある同選手に興味を示している。 アーセナルの動きにはスポーツディレクター、アンドレア・ベルタ氏の影響が色濃い。同氏はアルヴァレスがマンチェスター・シティからアトレティコへ移籍した際に取引に関わった。一方、バルセロナもレヴァンドフスキの後継者として注目する。レヴァンドフスキの契約は今夏満了し延長の見通しがないため、カンプ・ノウでは新エースの獲得が急務だ。

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  • Julian AlvarezGetty Images

    アグエロ、アルゼンチン代表を「完璧な組み合わせ」と評価

    マンチェスター・シティ、アトレティコ・マドリード、バルセロナでプレーしたアグエロは、Stakeのインタビューでアルバレスがバルセロナで成功する資質があると語った。彼は「ジュリアンはどんなチームでも即戦力になる。バルサで居心地よく過ごせれば、大きな成果を挙げるだろう」と述べた。 選手とクラブの両面が噛み合えば、彼は将来チャンピオンズリーグで優勝できるだろう」

  • アグエロ氏によると、アルバレスは現代のストライカーとしては稀有な存在だという。

    アグエロは、アルバレスが得点力だけでなく守備でも貢献し、他の現代のストライカーと一線を画すと強調した。移籍について彼は「バルサが興味を示し、彼が好調なら完璧にフィットする。彼はサッカーを愛し、献身的な守備を持つ」と語った。 フリアンは非常にバランスの取れた選手だ。」

  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    決断の時は迫っている

    アルバレスはアトレティコで106試合49得点17アシストと好成績を残している。だが移籍の可否はバルセロナの財政状況次第だ。 契約は2030年まであり、シメオネ監督は1億ユーロ超のオファーでなければ放さない見込みだ。移籍市場が迫る中、彼はマドリードに残るか、アーセナルへの挑戦を選ぶか、決断を迫られている。