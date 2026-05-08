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「非常にバランスの取れた選手」――セルヒオ・アグエロは、ジュリアン・アルバレスがバルセロナに「完璧にフィットする」と語る。
バルサ、レヴァンドフスキの後継者にアルバレス注目
アルバレスは欧州トップクラブの獲得候補に浮上。アーセナルもワールドカップ優勝経験のある同選手に興味を示している。 アーセナルの動きにはスポーツディレクター、アンドレア・ベルタ氏の影響が色濃い。同氏はアルヴァレスがマンチェスター・シティからアトレティコへ移籍した際に取引に関わった。一方、バルセロナもレヴァンドフスキの後継者として注目する。レヴァンドフスキの契約は今夏満了し延長の見通しがないため、カンプ・ノウでは新エースの獲得が急務だ。
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アグエロ、アルゼンチン代表を「完璧な組み合わせ」と評価
マンチェスター・シティ、アトレティコ・マドリード、バルセロナでプレーしたアグエロは、Stakeのインタビューでアルバレスがバルセロナで成功する資質があると語った。彼は「ジュリアンはどんなチームでも即戦力になる。バルサで居心地よく過ごせれば、大きな成果を挙げるだろう」と述べた。 選手とクラブの両面が噛み合えば、彼は将来チャンピオンズリーグで優勝できるだろう」
アグエロ氏によると、アルバレスは現代のストライカーとしては稀有な存在だという。
アグエロは、アルバレスが得点力だけでなく守備でも貢献し、他の現代のストライカーと一線を画すと強調した。移籍について彼は「バルサが興味を示し、彼が好調なら完璧にフィットする。彼はサッカーを愛し、献身的な守備を持つ」と語った。 フリアンは非常にバランスの取れた選手だ。」
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決断の時は迫っている
アルバレスはアトレティコで106試合49得点17アシストと好成績を残している。だが移籍の可否はバルセロナの財政状況次第だ。 契約は2030年まであり、シメオネ監督は1億ユーロ超のオファーでなければ放さない見込みだ。移籍市場が迫る中、彼はマドリードに残るか、アーセナルへの挑戦を選ぶか、決断を迫られている。