「非常にバランスの取れた選手」――セルヒオ・アグエロは、ジュリアン・アルバレスがバルセロナに「完璧にフィットする」と語る。

アルバレスは欧州トップクラブの獲得候補に浮上。アーセナルもワールドカップ優勝経験のある同選手に興味を示している。 アーセナルの動きにはスポーツディレクター、アンドレア・ベルタ氏の影響が色濃い。同氏はアルヴァレスがマンチェスター・シティからアトレティコへ移籍した際に取引に関わった。一方、バルセロナもレヴァンドフスキの後継者として注目する。レヴァンドフスキの契約は今夏満了し延長の見通しがないため、カンプ・ノウでは新エースの獲得が急務だ。