「非常にアグレッシブで、技術的にも優れている」――ライオネスのサリナ・ヴィーグマン監督が、17歳のエリカ・パーキンソンをスペイン戦およびアイスランド戦に向けたイングランド代表に初招集した理由を説明した

火曜日の記者会見で、ウィーグマン監督は、なぜパーキンソンにサプライズ招集をしたのかと記者団から問われた。「エラ・トゥーンとグレース・クリントンが負傷したため、中盤の選手層がやや薄くなっている。当然、次に誰を起用すべきか検討することになる」と、イングランド代表監督は説明した。 「エリカは育成システムを経てきた選手だ。ポルトガルでプレーしており、U-23代表でも活躍している。彼女は前線へ積極的に攻め上がる、非常にダイナミックな攻撃的ミッドフィールダーであり、アグレッシブで技術も高い。もちろん、U-23代表やポルトガルのリーグから代表チームへ昇格するのは大きなステップだが、彼女は代表レベルで自分の実力を示す機会を得たのだ。

「彼女はチームに加わる準備ができていると思う。初めてこの環境に入る若手選手なら誰でも、当然不安はあるものだ。ご存知の通り、このチームは極めて高いレベルでプレーしてきたので、どの選手にとっても本当に一段階上のステップとなる。 無理強いはしません。彼女はチームに加わり、自分の力を示してくれるでしょう。そして、その過程を楽しんでくれることを願っています。いきなりスタメン入りすることを期待しているわけではありません。それが我々の期待するところではないのです。彼女にとっては学びの場です。しかし、トップチームの環境で求められるレベルに、素早く適応できることを願っています。

「彼女は驚いていました。言葉が出なかったと言っていましたけど、もちろん、とても嬉しくて、驚きと興奮でいっぱいでした。」