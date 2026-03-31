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「非常にアグレッシブで、技術的にも優れている」――ライオネスのサリナ・ヴィーグマン監督が、17歳のエリカ・パーキンソンをスペイン戦およびアイスランド戦に向けたイングランド代表に初招集した理由を説明した
パーキンソンは17歳で初めてイングランド代表に招集された
ウィーグマン監督が発表した最新のイングランド代表メンバーには、注目すべき点が数多くあった。ハムストリングの故障によりアーセナルの直近3試合を欠場していたリア・ウィリアムソンが選出されたほか、すねの怪我で前回の合宿を欠席していたベス・ミードも復帰を果たした。しかし、エラ・トゥーン、アギー・ビーバー＝ジョーンズ、グレース・クリントンには、そのような怪我からの回復という幸運は訪れず、3人とも継続中の怪我のため代表入りを逃した。
その一方で、ウィーグマン監督はパークインソンを初めて代表メンバーに招集し、新戦力の選出の道を開いた。わずか17歳ながら、この若き攻撃的ミッドフィールダーは、ヴァラダレス・ガイアで3シーズンにわたりポルトガルのトップリーグでレギュラーとしてプレーしており、直近の国際試合期間中にはイングランドU-23代表にも招集されていた。 そして今、彼女はライオネッス（イングランド代表）のトップチームへと、さらなる大きなステップを踏み出すことになる。
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解説：ウィーグマン監督が10代の有望株パーキンソンを招集した理由
火曜日の記者会見で、ウィーグマン監督は、なぜパーキンソンにサプライズ招集をしたのかと記者団から問われた。「エラ・トゥーンとグレース・クリントンが負傷したため、中盤の選手層がやや薄くなっている。当然、次に誰を起用すべきか検討することになる」と、イングランド代表監督は説明した。 「エリカは育成システムを経てきた選手だ。ポルトガルでプレーしており、U-23代表でも活躍している。彼女は前線へ積極的に攻め上がる、非常にダイナミックな攻撃的ミッドフィールダーであり、アグレッシブで技術も高い。もちろん、U-23代表やポルトガルのリーグから代表チームへ昇格するのは大きなステップだが、彼女は代表レベルで自分の実力を示す機会を得たのだ。
「彼女はチームに加わる準備ができていると思う。初めてこの環境に入る若手選手なら誰でも、当然不安はあるものだ。ご存知の通り、このチームは極めて高いレベルでプレーしてきたので、どの選手にとっても本当に一段階上のステップとなる。 無理強いはしません。彼女はチームに加わり、自分の力を示してくれるでしょう。そして、その過程を楽しんでくれることを願っています。いきなりスタメン入りすることを期待しているわけではありません。それが我々の期待するところではないのです。彼女にとっては学びの場です。しかし、トップチームの環境で求められるレベルに、素早く適応できることを願っています。
「彼女は驚いていました。言葉が出なかったと言っていましたけど、もちろん、とても嬉しくて、驚きと興奮でいっぱいでした。」
4カ国から選出可能：なぜパーキンソンはイングランドを選んだのか？
パーキンソンの経歴は実に興味深い。シンガポールでイギリス人の父と日本人の母の間に生まれた彼女は、10歳の頃から拠点を置いているポルトガル代表としての出場資格も有している。4カ国語を話し、15歳でヴァラダレス・ガイアでデビューして以来、すでにトップチームでの出場数は70試合を超えている。 それ以来、パーキンソンは着実に実力を伸ばし、昨シーズンはリーガBPIの最優秀若手選手に選出された。今シーズンもリーグ戦14試合で4ゴール2アシストを記録しており、昨シーズンの得点関与数を上回るペースだ。
パーキンソンが、代表資格を持つ他の3カ国ではなく、なぜイングランド代表を選んだのかについて、この10代の選手は昨年、「最初にナショナルトレーニングセンターに招待してくれた国だったから」と説明した。「彼らはスカウトをポルトガルに派遣して、私の試合を見に来てくれたの。 当時、私は男子チームでプレーしていました。彼らはネットで私のプレー映像を見て、私がハーフ（イギリス系）だと気づいたんです」と彼女は語った。「ここに来て、この国の文化が本当に気に入りました。みんな親切だけど、野心も持っています。トレーニングでのイングランド代表の姿勢や、試合でのプレースタイルも楽しめました。」
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パーキンソンはいつライオンズでデビューするのだろうか？
確かに、パーキンソンがライオネスの次戦ですでにA代表デビューを果たす可能性は低いだろう。ウィーグマン監督率いるチームは4月14日、ウェンブリーで現世界王者のスペインを迎え撃ち、ワールドカップ予選グループで「ラ・ロハ」を上回る順位を維持することを目指す。グループ首位となったチームのみが来年ブラジルで開催される本大会への自動出場権を獲得でき、それ以外のチームはプレーオフを勝ち抜かなければならない。
しかし、数日後には今月初めの初戦でイングランドが楽勝したアイスランドとの試合が控えており、もし彼女が好印象を残せば、この10代の選手にも出場機会が巡ってくるかもしれない。ライオネッスは6月、スペイン遠征とウクライナとのホーム戦をもって、この予選ステージを締めくくる予定だ。パーキンソンも、その合宿に参加できることを願っているだろう。