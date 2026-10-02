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非公開のはずが？ UEFAの処分にもかかわらず、数千人の子どもたちがクロアチア戦を観戦予定で、イングランドは異例の雰囲気に直面へ
なぜクロアチアがスタジアムの使用禁止処分を受けているのか
イングランドは今週末、収容人数8200人のHNKリエカ・スタジアムに乗り込み、当初は無観客開催が命じられていたネーションズリーグの一戦に臨む。UEFAは昨年のスタッド・ド・フランスでのフランス戦で発生した深刻な観衆トラブルを受け、クロアチアに重い制裁を科していた。
フランス警察は、ファンがパリの会場へ向かって行進する中でナチス式敬礼をした疑いにより、7人を拘束した。その後、証拠不十分のため起訴されることなく釈放された。
スタジアム内では、クロアチアのサポーターが花火や発煙筒を使用。当局はアウェーエリアで警棒や先のとがった木の棒も見つかったと報じられている。その後の処分の一環として、クロアチアは先週土曜日のチェコ共和国戦で2-1の勝利を収めた試合に、アウェーサポーターを帯同させることを禁じられた。
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UEFA規定の抜け穴はどのように機能するのか
今後の一戦は公式には無観客試合に指定されているが、UEFAの特定の規定により、14歳未満の子どもはこうした試合を完全無料で観戦できる。『BBC』によれば、最終的には保護者や教員に付き添われた地元の子どもたちがリエカのスタンドを埋めることになる。
クロアチアサッカー連盟は相当数の来場に向けて準備を進めてきた。推計では3000人から6000人の子どもたちに入場が認められる可能性があり、これは2018年10月に両国が同じ会場で無観客のまま0-0で引き分けた際と似た状況になる。
また、少数のイングランドファンも入場する。イングランドサッカー協会とUEFAの直接交渉の結果、アウェー戦の観戦歴が最も多いサポーター向けに100枚の無料チケットが確保された。さらに、UEFAは提携パートナーの来場を認めており、両チームには最大20人分のVIP招待枠も割り当てられる。
トゥヘル率いるチーム、異様な環境に適応へ
何千人もの子どもたちが流入することで、雰囲気が静まり返ることはまずない。慣れ親しんだアウェー遠征サポーターの大声援がない中でも、絶対的な集中力を保たなければならないトゥヘル監督のチームにとって、これは異例の心理的テストとなる。
収容人数が大幅に制限されることで、欧州アウェーゲーム特有の敵対的な雰囲気は薄れるものの、地元の若者たちによる甲高く大きな後押しは、土曜日もクロアチアの選手たちに明確なホームアドバンテージをもたらすことになりそうだ。
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負傷の痛手がイングランドの準備を直撃
トゥヘルがリエカ戦に向けた戦術の青写真を固める中、ニコ・オライリーを欠いたままそれを進めざるを得ない。このMFは負傷により、すでにマンチェスター・シティへ戻っている。
オライリーはコンディション不良のため、火曜日に行われたチェコ戦でイングランドが勝利した週半ばの一戦もすでに欠場していた。イングランドは今、紛れもなく奇妙な舞台設定の中で重要なネーションズリーグの勝ち点獲得を目指すにあたり、彼の不在に適応しなければならない。
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