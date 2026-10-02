イングランドは今週末、収容人数8200人のHNKリエカ・スタジアムに乗り込み、当初は無観客開催が命じられていたネーションズリーグの一戦に臨む。UEFAは昨年のスタッド・ド・フランスでのフランス戦で発生した深刻な観衆トラブルを受け、クロアチアに重い制裁を科していた。

フランス警察は、ファンがパリの会場へ向かって行進する中でナチス式敬礼をした疑いにより、7人を拘束した。その後、証拠不十分のため起訴されることなく釈放された。

スタジアム内では、クロアチアのサポーターが花火や発煙筒を使用。当局はアウェーエリアで警棒や先のとがった木の棒も見つかったと報じられている。その後の処分の一環として、クロアチアは先週土曜日のチェコ共和国戦で2-1の勝利を収めた試合に、アウェーサポーターを帯同させることを禁じられた。



