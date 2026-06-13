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静かな危機が星の輝きを消す……モロッコはブラジルの混乱を突きつけるか？

ブラジル 対 モロッコ
ブラジル
モロッコ
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カルロ・アンチェロッティ
ブラジル
モロッコ
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イタリア

光るものすべてが金とは限らない……2026年ワールドカップ開幕を控えたセレスオは、何を秘めているのか？

ワールドカップの優勝候補といえばブラジル代表に注目が集まるが、2026年大会の開幕戦で「セレソン」がモロッコと対戦する今回は、例年とは異なる要素がある。 ここ数年でモロッコ代表は急成長を遂げ、強豪国と互角に戦えるようになった。

「アトラスのライオンズ」は、2022年の快進撃で得た自信と、欧州ビッグクラブで経験を積んだ選手たちを武器に、この大一番に挑む。 欧州の強豪クラブでプレーする経験豊富な選手も多数いる。

さらに2023年のタンジェでの前回対戦では2-1で勝利し、強豪にも立ち向かえることを示した。

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一方のブラジルは、最多優勝記録を持つ強豪で、2002年以来遠ざかるタイトル奪還を狙う。 しかし、イタリアのベテラン監督カルロ・アンチェロッティが率いるチーム内では、スター揃いのメンバー表ほど状況が理想的ではないようだ。

しかし直近数か月は戦術面での課題や負傷者が相次ぎ、ファンやメディアの不安材料となっている。5度の優勝を誇る王者が短期間で威信を取り戻せるか、疑問の声も聞かれる。 モロッコはこの状況を活かし、再び好結果を残せるか。

  • スター選手が多いのに、結果は振るわない。

    紙面上の戦力は高いが、最近のパフォーマンスは期待に及ばない。

    3月のフランス戦で大敗した後は地元メディアから厳しい批判を受け、エジプトとの親善試合でも辛勝ながら攻撃の鋭さを欠いた。

    ワールドカップ予選でも序盤は苦戦したが、終盤で出場権を確保した。

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  • アンチェロッティへの相次ぐ批判

    ブラジルの苦戦は戦術面だけでなく、大会前に主力数名が負傷したことも影響した。

    昨季はロドリゴ、エステヴァオ、エデル・ミレータオが相次いで負傷し、コンディションを落とした。さらにエジプトとの親善試合では右SBウェズリーも負傷し、W杯出場が絶望となった。

    アンチェロッティ監督はアタランタのMFエデルソンを招集し、ウェスリーの穴を埋めた。

    ラフィーニャも負傷したが、回復して大会出場可能となった。

    最大の懸念は、代表歴代最多得点を誇るネイマール・ダ・シウバのコンディションだ。彼はまだ万全ではない。 アンチェロッティ監督はモロッコ戦での起用を否定し、ブラジルメディアはグループステージ突破の場合、彼の初出場はノックアウトステージに持ち越される可能性があると伝えている。

  • 予期せぬ離脱で攻撃の選択肢が狭まる

    ブラジル代表は欠場者と負傷者に悩まされている。さらにアンチェロッティ監督が主力攻撃陣を複数外し、その采配が物議を醸している。

    特にチェルシーで好シーズンを送ったジョアン・ペドロの落選は、最大の驚きとされた。レアル・ベティスで復調したアントニーや、復帰を望む声が多かったリシャルリソンも選ばれなかった。

    これらの判断により、ネイマールが万全でないことなどもあり、イタリア人監督の攻撃陣の選択肢は限られた。

  • 新たな負傷者が加わり、ディフェンス陣の苦境がさらに深まる

    負傷者も問題だが、大会を前にアンチェロッティが最も悩むのはサイドバックだ。

    ブラジル代表は長年、カルロス・アルベルト、カフー、ロベルト・カルロス、マルセロ、ダニ・アウヴェスなど名だたるSBを輩出したが、現在は状況が異なる。

    アンチェロッティも3月、こう認めた。「ブラジルには優れたサイドバックがいたが、今は不足している」。

    就任後、アンチェロッティは左右のSBに24人も起用したが、初戦直前にウェズリーが負傷し、またも計画が狂った。

    ローマ所属の彼はスピードと攻撃力で伝統的なブラジル型SB像に最も近いとされていただけに、その離脱は痛手だ。

    ウィズリー不在を受け、アンチェロッティ監督は左にドウグラス・サントス、右にダニロとアレックス・サンドロのベテランコンビ起用を検討。さらに右の守備的オプションとしてブレマーやイバニェスも候補に挙げている。

    ただし、この布陣は守備の安定感を高める反面、攻撃力を多少犠牲にする。

    専門家は、才能ある若手が早期に欧州へ移籍し、国内で育つ機会を失っていることが原因と指摘する。

  • モロッコには、強豪を苦しめる力がある。

    モロッコ代表は、ただ受け身になるのではなく、近年戦術・フィジカル・技術の面で強豪国と互角に戦えることを示してきた。

    堅守と組織力、そして素早いカウンターが武器で、守備に不安のあるブラジルにとって脅威だ。

    さらに、戦術の安定感とチームワークもモロッコの強みで、決勝トーナメントを見据えて最適布陣を模索中のブラジルにとって、大きな脅威となるだろう。

  • モロッコのチャンスか、ブラジルの復活か？

    それでもブラジル代表には慎重論が根強い。試合を左右するスターが揃い、アンチェロッティ監督の大会経験も大きな強みだ。

    それでも、今回のブラジルは過去とは異なる。栄光を取り戻そうとしながらも、例年になく不安を抱えている。

    直近の対戦ではモロッコが歴史的勝利を収めており、チームに自信を与えている。

    6度目の優勝を狙うブラジルと、前回の勝利が偶然ではなかったことを示したいモロッコ。2026年ワールドカップグループステージ屈指の好カードとなり、グループCの行方を早期に決める可能性もある。

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