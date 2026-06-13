静かな危機が星の輝きを消す……モロッコはブラジルの混乱を突きつけるか？

ワールドカップの優勝候補といえばブラジル代表に注目が集まるが、2026年大会の開幕戦で「セレソン」がモロッコと対戦する今回は、例年とは異なる要素がある。 ここ数年でモロッコ代表は急成長を遂げ、強豪国と互角に戦えるようになった。

「アトラスのライオンズ」は、2022年の快進撃で得た自信と、欧州ビッグクラブで経験を積んだ選手たちを武器に、この大一番に挑む。 欧州の強豪クラブでプレーする経験豊富な選手も多数いる。

さらに2023年のタンジェでの前回対戦では2-1で勝利し、強豪にも立ち向かえることを示した。

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一方のブラジルは、最多優勝記録を持つ強豪で、2002年以来遠ざかるタイトル奪還を狙う。 しかし、イタリアのベテラン監督カルロ・アンチェロッティが率いるチーム内では、スター揃いのメンバー表ほど状況が理想的ではないようだ。

しかし直近数か月は戦術面での課題や負傷者が相次ぎ、ファンやメディアの不安材料となっている。5度の優勝を誇る王者が短期間で威信を取り戻せるか、疑問の声も聞かれる。 モロッコはこの状況を活かし、再び好結果を残せるか。