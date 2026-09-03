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“青”の資金史！ チェルシーとマンチェスター・シティはいかにスターを売買し、億万長者ブームの中で総額3億5000万ポンドの支出に達したのか
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二重の強みが直接的なパイプラインを築く
ロマン・アブラモビッチが2003年7月にチェルシーを買収し、その後シェイク・マンスールが2008年9月1日にマンチェスター・シティの実権を握ると、両クラブは現代サッカーの強豪へと押し上げられた。1990年代にはデイヴィッド・ロキャッスルやテリー・フェランのような比較的低予算の選手をやり取りする中位クラブだった両者は、やがて財政面で巨大な力を持つ存在へと変貌した。
2008年以前には、2005年にショーン・ライト＝フィリップスが2100万ポンドでスタンフォード・ブリッジへ移籍し、3年後に850万ポンドでシティへ復帰した例があった。タル・ベン・ハイムも500万ポンドの取引でロンドンからマンチェスターへ移っている。
しかし、2008年以降の情勢は、両クラブの移籍関係を、タイトル争いのライバル同士による高額かつ直接的な戦力交換へと完全に塗り替えた。
- AFP
戦略的資産スワップの定義
シェイク・マンスールによる買収以降、チェルシーとマンチェスター・シティの間で行われた直接取引では、移籍金総額が3億5000万ポンドを超えている。この時代の幕開けとなったのは、2009年にウェイン・ブリッジが1000万ポンドでシティへ移籍した案件で、その後にはダニエル・スタリッジが逆方向にチェルシーへ渡り、最終的に830万ポンドの法廷判断による移籍金が設定された。
その後の移籍では、タイトル獲得に貢献した面々も両クラブ間を行き来した。ラヒーム・スターリングは2022年に4750万ポンドでスタンフォード・ブリッジへ移籍し、マテオ・コバチッチは2023年に2500万ポンドでシティに加わった。
このパイプラインには、象徴的なフリー移籍も含まれており、とりわけ2014年のフランク・ランパードによるシティでの一時的なプレーや、2017年のウィリー・カバジェロのチェルシー移籍が挙げられる。
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現代における移籍金記録トップ3
この二大強豪間のパイプラインにおける金銭面の頂点は、記録に名を刻む3つの大型移籍によって形作られている。エンソ・フェルナンデスは、2026年9月の移籍市場最終日に125億ポンドでマンチェスター・シティへ移籍し、歴史的な移籍としてその頂点に立っている。
ラヒーム・スターリングは、この2クラブ間における史上2番目に高額な移籍を記録しており、2022年7月に4750万ポンドでエティハド・スタジアムからスタンフォード・ブリッジへと活躍の場を移した。
そして表彰台の最後の1枠を埋めるのがコール・パーマーだ。2023年9月に4000万ポンドで西ロンドンへ渡ったこの移籍は、このライバル2クラブ間の直接取引の歴史において3番目に高額なものとなっている。
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フェルナンデスの移籍が新たな基準を打ち立てる
この継続する関係は、2026年9月のデッドラインデーにエンソ・フェルナンデスがマンチェスター・シティへ歴史的移籍を果たしたことで、頂点に達した。シティは、アルゼンチン代表MFをチェルシーから獲得するため、英国史上最高額に並ぶ1億2500万ポンドの移籍金で合意。フェルナンデスがロンドン西部に加入してから3年半後のことだった。
この画期的な取引により、フェルナンデスはサッカー史上初めて、2度にわたってそれぞれ1億ポンドを超える移籍金で移籍した選手となった。
フェルナンデス以外にも、プレミアリーグ時代にはトップチームとアカデミーを合わせて計15人が両クラブ間を直接移籍しており、その始まりは1990年代半ばのデイヴィッド・ロカッスルとテリー・フェランまでさかのぼる。全体の年表には、ジョージ・ウェア、ショーン・ライト＝フィリップス（2度移籍）、タル・ベン・ハイム、ウェイン・ブリッジ、ダニエル・スタリッジ、フランク・ランパード、ウィリー・カバジェロ、ラヒーム・スターリング、マテオ・コバチッチ、コール・パーマー、マーカス・ベッティネッリ、そしてユース加入組のマイケル・オリーセ、ライアン・マカイドゥーが含まれる。
『Transfermarkt』によると、2008年以降に3億5000万ポンド超が動いたことで、スタンフォード・ブリッジとエティハド・スタジアムの間にあるこの直接的なパイプラインは、現代サッカーで最も利益を生む商業ネットワークの1つであり続けている。
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