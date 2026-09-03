ロマン・アブラモビッチが2003年7月にチェルシーを買収し、その後シェイク・マンスールが2008年9月1日にマンチェスター・シティの実権を握ると、両クラブは現代サッカーの強豪へと押し上げられた。1990年代にはデイヴィッド・ロキャッスルやテリー・フェランのような比較的低予算の選手をやり取りする中位クラブだった両者は、やがて財政面で巨大な力を持つ存在へと変貌した。

2008年以前には、2005年にショーン・ライト＝フィリップスが2100万ポンドでスタンフォード・ブリッジへ移籍し、3年後に850万ポンドでシティへ復帰した例があった。タル・ベン・ハイムも500万ポンドの取引でロンドンからマンチェスターへ移っている。

しかし、2008年以降の情勢は、両クラブの移籍関係を、タイトル争いのライバル同士による高額かつ直接的な戦力交換へと完全に塗り替えた。