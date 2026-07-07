電話での発言が波紋を呼んでいる。ユルゲン・クロップが、ルディ・フェラーのDFB（ドイツサッカー連盟）での将来について見解を示したとされる。

1990年W杯優勝経験を持つ彼は、クロップ監督の下で自分の役割が曖昧になることを懸念していた。これまでナゲルスマン監督のメンター兼守護者だったヴェラーだが、元リヴァプール、ドルトムント監督の下ではその必要性は低い。

しかしDFB（ドイツサッカー連盟）との長年の関係（2000～2004年代表監督、2023年暫定監督）から、ここ数日は残留へ傾いているという。クロップとの話し合い――就任は確実視されるがまだ合意には至っていない――が最後の懸念を払拭するきっかけになるかもしれない。

フェラーが残っても、代表は大きな転換期を迎える。ナゲルスマンに加え、スポーツディレクターのアンドレアス・レッティグも年末で契約満了となり、後任にはペル・メルテザッカーが有力視されている。