ルディ・フェラー氏はDFBスポーツディレクターを続投希望で、ユルゲン・クロップ氏も支持している。Bild紙によると、クロップ氏はナーゲルスマン氏の後任候補筆頭として、66歳のフェラー氏の留任を明確に支持した。
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電話での発言が波紋を呼んでいる。ユルゲン・クロップが、ルディ・フェラーのDFB（ドイツサッカー連盟）での将来について見解を示したとされる。
『ビルト』紙によると、ドイツ代表監督に内定したクロップ氏はフェラー氏と電話で会談し、一緒に働けることを楽しみにしていると伝えた。クロップ氏はフェラー氏に現職に残ってほしいと希望している。
この姿勢は、ベルント・ノイエンドルフ会長やハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ氏らDFB幹部とも一致する。
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ナゲルスマン監督の退任を受け、フェラー氏の辞任をめぐる憶測
フェラーは2028年欧州選手権（7月31日）までドイツサッカー連盟と契約している。元世界屈指のストライカーであり、元代表監督ナゲルスマンの側近として知られた。
しかしドイツ代表はパラグアイとの16強戦で敗退し、ナゲルスマンの任期は早期に終了した。その後、メディアではヴェラーも辞任するとの憶測が流れた。
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疑問：クロップ監督の隣でフェラーは何をするのか？
1990年W杯優勝経験を持つ彼は、クロップ監督の下で自分の役割が曖昧になることを懸念していた。これまでナゲルスマン監督のメンター兼守護者だったヴェラーだが、元リヴァプール、ドルトムント監督の下ではその必要性は低い。
しかしDFB（ドイツサッカー連盟）との長年の関係（2000～2004年代表監督、2023年暫定監督）から、ここ数日は残留へ傾いているという。クロップとの話し合い――就任は確実視されるがまだ合意には至っていない――が最後の懸念を払拭するきっかけになるかもしれない。
フェラーが残っても、代表は大きな転換期を迎える。ナゲルスマンに加え、スポーツディレクターのアンドレアス・レッティグも年末で契約満了となり、後任にはペル・メルテザッカーが有力視されている。
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